Ligue 1 : Nouveau badge sur le maillot de Kylian Mbappé

La 13e journée de Ligue 1 Uber Eats s’ouvre ce vendredi (21h sur Prime Video) avec PSG – AS Monaco. En affrontant son club formateur au Parc des Princes, Kylian Mbappé aura l’occasion d’accentuer sa casquette de meilleur buteur du championnat, un statut pour lequel il sera honoré ce vendredi soir.

Après Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani dans l’histoire récente du PSG, c’est désormais Kylian Mbappé qui porte la responsabilité de buteur sous les cieux parisiens. En ce sens, le numéro 7 parisien est actuellement meilleur buteur de Ligue 1 Uber Eats, et va se voir honoré pour cela à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1 Uber Eats. En effet, la Ligue de Football Professionnel met en place à partir de ce vendredi une distinction individuelle. Cette dernière consiste à arborer un badge sur le maillot du meilleur buteur du championnat. C’est donc un « S1 » qui fera son apparition sur le maillot Rouge & Bleu qui portera Kylian Mbappé : « Le badge S1 symbolise la rencontre entre la lettre « S » de Scoreur et le chiffre « 1 », réunis sur un circuit qui illustre la course que vont se livrer les buteurs. En y regardant de plus près, on peut également voir les 34 lignes qui constituent le fond, comme les 34 journées de Ligue 1 Uber Eats. Le tout en de couleur dorée, pour symboliser l’excellence et la plus haute marche du classement« , écrit la LFP sur son site officiel.

🔝👕⚽️



Le nouveau badge 𝗦𝟭 du 𝗧𝗢𝗣 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘𝗨𝗥 pour mettre en lumière le leader du classement des buteurs de @Ligue1UberEats sera apposé pour la première fois sur le maillot de @KMbappe (13 buts) lors de #PSGASM ce soir au Parc des Princes ✨#TopScoreur #S1 pic.twitter.com/BMMSQER9xx — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 24, 2023 Twitter : @PSG_inside

Pour cette grande première, la légende du championnat de France et du Paris Saint-Germain, Pedro Miguel Pauleta, sera présent au Parc des Princes afin de remettre à Kylian Mbappé son maillot unique. Ce dispositif Top Scoreur tiendra donc en haleine tous les suiveurs de la Ligue 1 Uber Eats et ses acteurs tout au long des 34 journées de championnat : « Après chaque journée, la course au badge Top Scoreur sera magnifiée par une vidéo mettant en scène les protagonistes du classement des buteurs. Au fil des journées et de l’évolution du classement, le badge sera donc susceptible de changer de propriétaire jusqu’à la consécration finale à l’issue de la 34ᵉ journée de Ligue 1 Uber Eats, programmée le samedi 18 mai 2024, et la remise du trophée du meilleur scoreur S1 de la saison« .

Classement des meilleurs buteurs en Ligue 1

1 – Kylian Mbappé (Paris SG) – 13 buts

2 – Akor Adams (Montpellier) – 7 buts

3 – Alexandre Golovine (AS Monaco) – 5 buts

4 – Wissam Ben Yedder (AS Monaco) – 5 buts

5 – Mostafa Mohamed (FC Nantes) – 5 buts