Ce samedi face au Havre, le PSG peut officiellement devenir champion de France en cas de victoire. Mais les Parisiens devront encore patienter avant de soulever l’Hexagoal.

Après avoir fait le job de belle manière face au FC Lorient (1-4) mercredi, le PSG a cependant vu son sacre être retardé suite à la victoire de l’AS Monaco contre le LOSC (1-0). Mais le club parisien peut officiellement devenir champion de France ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360) au Parc des Princes, devant ses supporters. Pour cela, les joueurs de Luis Enrique devront s’imposer face au Havre. En cas de succès, les Rouge & Bleu deviendront officiellement champions, sans dépendre du résultat de l’ASM. Cependant, les supporters devront encore patienter avant de voir les Parisiens soulever le dernier Hexagoal.

La remise du trophée prévue pour PSG / Toulouse

En effet, il n’y aura aucune cérémonie ce samedi soir au Parc des Princes en cas de succès face au Havre. « Le PSG, en coordination avec la Ligue de football professionnel (LFP), viserait plutôt, comme il est de rigueur, le dernier match de la saison à domicile, à condition bien sûr d’être sacré mathématiquement d’ici là », rapporte Le Parisien. Cela devrait donc intervenir lors de la réception du Toulouse FC le 12 mai prochain, à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1, soit cinq jours après la demi-finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Les Rouge & Bleu sont donc à un pas d’asseoir encore un peu plus leur domination sur la scène nationale avec ce douzième titre de champion de France en approche. Restera plus qu’à concrétiser cette excellente saison avec la finale de Coupe de France (25 mai face à l’OL) et la Ligue des champions.