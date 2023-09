Ce vendredi soir (21h sur Prime Video), le PSG accueillait l’OGC Nice en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Et les Parisiens n’ont pas préparé au mieux leur rencontre face à Dortmund avec une défaite logique (2-3)

Après une trêve internationale d’une dizaine de jours, le PSG retrouvait enfin la compétition ce vendredi soir. Et pour son début de marathon, le club parisien accueillait l’OGC Nice au Parc des Princes en voulant confirmer ses derniers bons résultats face au RC Lens (3-1) et l’Olympique Lyonnais (4-1). Pour cela, Luis Enrique avait pris en compte l’état de forme de chacun de ses joueurs et avait aligné une équipe sans Marquinhos et Manuel Ugarte, laissés au repos.

Le résumé du match

Dans un début de match soporifique, ce sont les Niçois qui ont profité de l’apathie parisienne pour ouvrir le score. Après une perte de balle de Kylian Mbappé, Terem Moffi a profité d’un cafouillage dans la défense parisienne et a trompé avec réussite Gigio Donnarumma (0-1, 21′). Dans la foulée, le gardien italien a réalisé une superbe horizontale pour sortir une frappe puissante de Khéphren Thuram (26′).

Mais les champions de France ont rapidement réagi. Après une énorme occasion gâchée par Ousmane Dembélé (28′), c’est Kylian Mbappé qui a rattrapé son erreur sur l’ouverture du score niçoise. Sur un service d’un très bon Achraf Hakimi, le capitaine du soir a trompé l’ancien Parisien, Marcin Bulka, d’une frappe puissante (1-1, 28′). Dans un dernier quart d’heure plus ouvert, Ousmane Dembélé a une nouvelle fois raté une belle opportunité suite à un service de Gonçalo Ramos (37′). Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur ce score nul (1-1).

En seconde période, Terem Moffi a puni l’impuissance du PSG. Passeur décisif sur le but de Gaëtan Laborde (1-2, 53′), l’ancien Lorientais a ensuite inscrit un doublé dans une défense dépassée (1-3, 69′). Et alors qu’on se dirigeait vers une défaite logique parisienne, Kylian Mbappé a redonné espoir à sa formation avec un but acrobatique sur une passe de Randal Kolo Muani, décisif pour son premier match sous ses nouvelles couleurs (2-3, 87′). Mais en vain, le PSG subit sa première défaite de la saison à domicile (2-3) face à l’OGC Nice et retrouvera la Ligue des champions face à Dortmund mardi.

Fil de match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

5′ Grosse domination du PSG qui occupe le camp adverse

10′ Premier tir cadré du match de la part de Nice. Mais Moffi trouve les gants de Donnarumma

15′ Gros retour défensif de Mbappé dans les pieds de Sanson

18′ Trouvé dans la surface, Mbappé voit sa frappe être contrée par Lotomba.

21′ Nice ouvre le score par Terem Moffi (0-1). Sur une perte de balle de Mbappé, Moffi profite d’un cafouillage dans la défense parisienne et trompe avec réussite Donnarumma

26′ Superbe arrêt de Donnarumma en horizontal pour détourner une frappe puissante de Thuram

28′ Quelle occasion gâchée par Dembélé. Seul face à Bulka, Dembélé manque complètement sa frappe.

28′ EGALISATION DU PSG (1-1) par Mbappé. Fautif sur le but niçois, le Français trompe parfaitement Bulka d’une frappe puissante suite à un débordement d’Hakimi

35′ Carton jaune pour K.Thuram. Le Niçois a taclé Dembélé qui était parti dans une série de dribbles

37′ Tête de Gonçalo Ramos non cadrée

37′ Encore une occasion ratée par Dembélé. Après une erreur défensive niçoise, Ramos décale Dembélé. Le numéro 10 parisien, en bonne position, croise trop son tir.

43′ Hakimi très solide en défense face à Diop

45′ Deux minutes de temps additionnel

45’+2 C’est la pause sur une dernière situation niçoise. Les deux équipes rentrent sur un score nul (1-1)

45′ La seconde période débute

51′ Début de seconde période sur un rythme très lent

53′ But de l’OGC Nice (1-2). Sur une passe de Moffi, Laborde conclut au second poteau. Le but vient d’une contre-attaque menée après une action parisienne

55′ Donnarumma empêche le troisième but niçois en stoppant au sol une frappe de Diop

63′ Double changement pour le PSG. Soler et Ramos cèdent leur place à Ugarte et Kolo Muani, qui effectue ses premiers pas avec ses nouvelles couleurs

66′ Nouveau changement pour le PSG. Dembélé cède sa place à Barcola

69′ Moffi fait mal au PSG (1-3) avec un doublé.

83′ Carton jaune pour Barcola

87′ Mbappé redonne espoir au PSG (2-3). Sur un centre de Kolo Muani, Mbappé inscrit son doublé sur un geste acrobatique. Il reste encore du temps pour égaliser

89′ Carton jaune pour Skriniar

90′ Six minutes de temps additionnel

90’+6 Donnarumma remporte son duel face à Guessand

90’+6 C’est terminé, le PSG s’incline pour la première fois de la saison (2-3) et ne prépare pas au mieux son entrée en Ligue des champions mardi.

Feuille de match PSG / Nice

5e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Clément Turpin – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Erwan Finjean – Quatrième arbitre : Hakim Ben El Hadj – Arbitres vidéo : Yohann Rouinsard et Dominique Julien – Buts : Moffi (21′), Mbappé (28′), Laborde (53′) – Cartons : K.Thuram (35′), Bard (63′), Moffi (69′), Bulka (71′), Barcola (83′), Skriniar (89′), Lotomba (90’+5)