Ce vendredi soir (21h00), le PSG reçoit l’OGC Nice afin d’ouvrir la 5ème journée de Ligue 1. Voici les compositions des deux équipes.

La trêve internationale passée, la Ligue 1 revient sur le devant de la scène en ce vendredi soir. Dans moins d’une heure, le PSG et l’OGC Nice lanceront la 5ème journée de Ligue 1 sur la pelouse du Parc des Princes. Un Parc des Princes qui a l’occasion, en ce moment même, de rendre un hommage mérité à Marco Verratti. Pour ce qui est du terrain, les Parisiens (2es) nous offrent un début de saison plutôt enthousiasmant. Le but sera de confirmé ce soir avant d’accueillir Dortmund et l’OM. Les Aiglons (8es), quant à eux, comptabilisent une seule victoires et trois nuls en quatre journées.

Et on connaît désormais les hommes choisis par Luis Enrique pour cette échéance. Dans son habituel 4-3-3, le technicien ibère a décidé de modifier quelque peu son XI du fait de la coupure internationale. Gianluigi Donnarumma gardera la cage. Danilo, associé à Milan Skriniar dans l’axe, supplée un Marquinhos rentré tard de sélection. Achraf Hakimi, à droite, et Lucas Hernandez, à gauche, occuperont les couloirs défensifs. Auteur d’un début de saison tonitruant, Manuel Ugarte, ménagé lui aussi, est remplacé par Carlos Soler. Celui-ci sera épaulé par Warren Zaïre-Emery et Vitinha dans l’entrejeu. Enfin, le trio Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos sévira sur le front de l’attaque.

La feuille de match de ce PSG / Nice

Stade : Parc des Princes – 5ème journée de Ligue 1 – Chaîne : Prime Video – Arbitre : Clément Turpin – Assistants : Nicolas Danos et Erwan Finjean – Quatrième arbitre : Hakim Ben El Hadj – Assistance vidéo : Yohann Rouinsard et Dominique Julien

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Danilo, Hernandez – Zaîre-Emery, Soler, Vitinha – Dembélé, Ramos, Mbappé

Le XI de l’OGC Nice : Bulka – Lotomba, Dante, Todibo, Bard – Sanson, NNdayishimiye, Thuram – Diop, Laborde, Moffi