Ligue 1 : Retour en chiffres sur PSG / SDR

Pour le compte de la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG a concédé le match nul (2-2) au Parc des Princes face au Stade de Reims. Au lendemain de la rencontre, retour en chiffres sur la performance des hommes de Luis Enrique.

Si le match nul reste un coup d’arrêt qui plus est à domicile pour le Paris Saint-Germain, cette rencontre face au Stade de Reims permet au club de la capitale de faire durer une série en cours, celle de son invincibilité en 2024. En 14 rencontres toutes compétitions confondues, les Parisiens comptent 10 victoires et 4 matchs nuls. Depuis le début de l’année civile, seul quatre équipes évoluant dans les cinq grands championnats restent invaincues : Manchester City, l’Inter Milan, le Bayer Leverkusen et donc le Paris Saint-Germain. En terme de série, le Parc des Princes reste une forteresse. Sur les quinze dernières rencontres que le PSG a disputé à domicile, les hommes de Luis Enrique comptent 11 victoires et 4 matchs nuls, portant ainsi la série d’invincibilité dans son antre à 15 rencontres consécutives. En championnat, une série perdure également. En effet, le PSG surfe actuellement sur une série de 20 matchs de Ligue 1 Uber Eats sans connaître la défaite, avec un bilan de 14 victoires et 6 matchs nuls. La plus longue performance en cours dans le domaine, parmi tous les clubs de l’élite. Toutes compétitions confondues, le club de la capitale hausse sa série à 22 rencontres sans défaite, le dernier revers remontant au 7 novembre dernier et la défaite (2-1) à San Siro face à l’AC Milan en C1.

Sur le plan individuel, Gonçalo Ramos est on ne peut plus en forme actuellement. Le numéro 9 du PSG a inscrit face au Stade de Reims son cinquième but lors de ses six dernières titularisations toutes compétitions confondues. En 2024, le Portugais compte dix apparitions, pour six buts sur la période.