Ligue 1 – Toulouse-PSG et PSG-Lens programmés

Ce samedi, le PSG remettra son titre de Ligue 1 en jeu pour l’exercice 2023-2024. Et un calendrier relevé attendra le club parisien lors des premières journées de championnat.

Après plusieurs semaines de préparation, le PSG retrouvera la Ligue 1 ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360) avec la réception du FC Lorient dans le cadre de la 1ère journée du championnat. Un bon test pour Luis Enrique et ses hommes devant leur public. Et par la suite, un programme relevé attendra le champion de France en titre. La LFP a dévoilé les programmations des 2e et 3e journées de Ligue 1 Uber Eats.

Un choc PSG / Lens dès la 3e journée de L1

Une semaine après son match face aux Merlus, le club parisien effectuera son premier déplacement de la saison sur la pelouse du Toulouse FC. Une rencontre qui est programmée le samedi 19 août à 21h sur Canal Plus Sport 360 et Canal Plus Foot. Par la suite, les Rouge & Bleu affronteront les vice-champions de France de la saison passée. Le samedi 26 août prochain, le PSG recevra le RC Lens – au Parc des Princes – pour le choc de la 3e journée de championnat. Une affiche qui sera une nouvelle fois diffusée sur les antennes du groupe Canal Plus (Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360). On rappelle qu’au mois de septembre, le PSG enchaînera les rencontres face à l’Olympique de Lyonnais, l’OGC Nice et le Clasico contre l’Olympique de Marseille.

Programmation de la 2e journée de Ligue 1

Vendredi 18 août 21h : FC Metz – Olympique de Marseille (Prime Video)

Samedi 19 août 17h : Olympique Lyonnais – Montpellier Hérault SC (Prime Video) 21h : Toulouse FC – Paris Saint-Germain (Canal Plus Foot / Canal Plus Sport 360)

Dimanche 20 août 13h : LOSC Lille – FC Nantes (Prime Video) 15h : Le Havre AC – Stade Brestois 29 (Prime Video) 15h : FC Lorient – OGC Nice (Prime Video) 15h : Stade de Reims – Clermont Foot 63 (Prime Video) 17h05 : AS Monaco – RC Strasbourg Alsace (Canal Plus Foot) 20h45 : RC Lens – Stade Rennais FC (Prime Video)



Programmation de la 3e journée de Ligue 1