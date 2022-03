Il ne reste plus que dix rencontres au PSG pour conclure son exercice 2021-2022. Et hormis le titre de champion de France qui est très bien engagé, les Parisiens n’ont plus rien à jouer. Un état de fait qui représente une occasion de préparer la saison prochaine, a estimé Eric Rabesandratana sur les ondes de France Bleu Paris. S’il ne donne pas beaucoup de crédit à la rumeur envoyant Zinedine Zidane sur le banc du club de la capitale, l’ancien défenseur rouge et bleu estime que licencier Mauricio Pochettino à l’instant T serait une bonne chose dans cette optique.

« Je connais bien Mauricio Pochettino, surtout la personne. C’est une situation compliquée. Forcément, quand on observe son travail, cela ne correspond pas aux attentes du PSG. On est dans l’attente de savoir s’il va continuer, surtout d’ici la fin de la saison. Il y a des rumeurs qui annoncent Zinedine Zidane. Personnellement, je ne suis pas persuadé qu’il soit vraiment chaud pour le poste. Il veut l’Equipe de France et il a tout le temps d’attendre son tour. Est-ce qu’il doit prendre le poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain en attendant celui de sélectionneur, je n’en suis pas sûr. On parle également d’Antonio Conte. Je pense que ce serait intéressant de changer maintenant de coach car il reste un peu de temps. Ce qui serait bien, c’est qu’on utilise ce temps pour la préparation et l’adaptation d’un nouvel entraîneur. Dans le plan d’intégration et pour gagner du temps, cela pourrait être positif. »