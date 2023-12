Ligue 1 : Un Parisien en lice pour le plus beau but du mois de décembre

Au cours du mois de décembre 2023, la Ligue 1 Uber Eats a vu quatre journées se jouer, pour un total de 83 buts inscrits. Parmi eux, cinq ont été retenus pour la course au plus beau but, comme tous les mois de compétition du championnat de France.

Dans la course au plus beau but du mois de décembre 2023, le PSG est représenté par Kylian Mbappé. L’attaquant français compte aujourd’hui 18 buts en seize journées de Ligue 1 Uber Eats, de quoi s’installer confortablement à la place du meilleur buteur du championnat. En plus de l’efficacité devant le but, le numéro 7 du PSG fait donc dans l’esthétique en étant en lice pour le ce titre honorifique grâce à sa réalisation face au FC Metz le 20 décembre dernier à l’occasion de la 17e journée et dernier match de l’année 2023. Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain l’a emporté face aux Messins sur le score de 3 buts à 1. Le but du 2-0 est signé Kylian Mbappé d’une magnifique frappe flottante qui trompe Oukidja avec l’aide de la barre mais aussi la puissance mise par le champion du monde 2018.

Les buts en course pour le mois de décembre 2023

Gaëtan Laborde (OGC Nice) vs Stade de Reims – J15

Emmanuel Sabbi (Le Havre) vs OGC Nice – J16

Kamory Doumbia (Stade Brestois) vs FC Lorient – J17

Kylian Mbappé (PSG) vs FC Metz – J17

Désiré Doué (Stade Rennais) vs Clermont Foot – J17

Pou voter et élire le but du mois de décembre 2023 en Ligue 1 Uber Eats, rendez-vous sur le lien : ici.