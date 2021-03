Salihamidzic : “C’est un défi au plus haut niveau pour nous”

Depuis ce midi, le PSG connaît son adversaire pour les quarts de finale de Ligue des champions. Les Rouge et Bleu affronteront le FC Bayern. Le match aller aura lieu à l’Allianz Arena le 6 ou 7 avril et la confrontation retour se déroulera au Parc des Princes le 13 ou 14 avril. Après ce tirage au sort, Hasan Salihamidzic – membre du conseil d’administration du club bavarois – s’est prononcé sur cette double confrontation face au PSG, via le site officiel du FC Bayern.

“Paris est une très bonne équipe. Ils sont deuxièmes de leur championnat en ce moment, mais c’est un défi au plus haut niveau pour nous”, a commenté Hasan Salihamidzic, membre du conseil d’administration du FCB. “Ils ont un nouvel entraîneur avec Mauricio Pochettino. C’est un bon entraîneur et qui fait du bon travail. Ils ont des joueurs de haut niveau, et Mbappé est un attaquant qui a tout et qui est très dangereux.”

Les affiches des quarts de finale de C1

FC Bayern / Paris Saint-Germain

Manchester City / Borussia Dortmund

FC Porto / Chelsea

Real Madrid / Liverpool

Le tableau des demi-finales

FC Bayern ou Paris Saint-Germain / Manchester City ou Borussia Dortmund

Real Madrid ou Liverpool / FC Porto ou Chelsea

Calendrier de la Ligue des champions