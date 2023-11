Ligue des champions – L’UEFA sanctionne le PSG

L’UEFA a décidé de sanctionner le PSG avec plusieurs amendes et un sursis de la fermeture de la tribune Auteuil en raison de l’utilisation massive de fumigènes lors de PSG / AC Milan.

Le PSG et ses supporters devront être vigilants dans les deux années à venir. Ce vendredi, l’UEFA a annoncé plusieurs sanctions à l’encontre du club parisiens suite au match PSG / AC Milan disputé le 25 octobre dernier et remporté 3-0 par les hommes de Luis Enrique. La cause principale, l’utilisation massive d’engins pyrotechniques dans la tribune Auteuil.

Un sursis sur deux ans pour la tribune Auteuil

Ainsi, le PSG est sanctionné d’une fermeture de la tribune Auteuil avec sursis lors des deux prochaines années. « Si dans les deux ans qui viennent, des fumigènes sont à nouveau visibles en nombre au Parc des Princes, le club parisien sera automatiquement pénalisé avec un huis clos partiel pour une rencontre à domicile. Autant dire que la menace est réelle », précise L’Equipe. Outre ce sursis, le PSG devra régler immédiatement plusieurs amendes : 75.000€ pour l’utilisation de fumigènes, 18.000€ pour « blocage des passages public » et enfin 5.000€ pour « envahissement du terrain de jeu. » On rappelle que le prochain match du PSG à domicile en Ligue des champions aura lieu face à Newcastle le 28 novembre prochain. Une rencontre ultra-importante pour entrevoir une qualification en 8es de finale de Ligue des champions.