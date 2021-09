Le PSG s’est imposé sur sa pelouse contre Manchester City au terme d’un match où les Rouge & Bleu ont subi dans le jeu mais ont été très efficaces grâce à des buts de Gana Gueye et de Lionel Messi. Les médias et supporters ont retenu la mine de l’international sénégalais en pleine lucarne ou encore le mouvement magnifique de la Pulga et la performance XXL de Marco Verratti mais peut-être pas assez les actions de Kylian Mbappé.

Auteur du débordement et du centre qui amène le premier but en plus de la très belle remise en une touche pour la seconde réalisation, l’international français a été un peu oublié par les observateurs dans leurs analyses de la rencontre. L’attaquant, qui n’a plus marqué depuis cinq matches, était particulièrement attendu après sa sortie contestée face à Montpellier lors de la 8e journée de la Ligue 1.

Et vous les CSiens, comment jugez-vous la performance de Kylian Mbappé contre Manchester City ? A-t-il réussi sa rencontre en étant décisif à deux reprises ? Ou attendez-vous plus encore du jeune attaquant tricolore ? Partagez-nous votre avis en commentaire !