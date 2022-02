Le PSG se déplace demain soir (20h45, Prime Video) à Lille dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Comme avant chaque rencontre, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Les blessés, la situation de Neymar à dix jours du match contre le Real Madrid, la rencontre contre les Lillois…Extraits choisis.

La possibilité de travailler lors du mois de janvier (1 seul match par semaine)

« On a eu la possibilité de travailler, à l’inverse des années précédentes. On essaie de travailler le plus efficacement possible. On est contents. On va être prêts contre le Real Madrid. Il n’y a aucun doute qu’on sera dans notre meilleure condition.«

Lille

« Le match de demain est important. Il faut arriver dans les meilleures conditions en Ligue des champions. C’est important aussi pour les points en championnat, de garder de l’avance au classement. Il faut arriver contre le Real avec les meilleures sensations. »

Neymar

« L’évolution est positive. La semaine prochaine sera décisive pour connaître le pourcentage de chance pour son retour et sa disponibilité en Ligue des Champions.«

Plus difficile d’entraîner au PSG qu‘en Espagne ou à Tottenham ?

« Il y a une complexité au PSG, ni plus ni moins difficile qu’ailleurs. Il faut tenir compte de cela. Aujourd’hui, les projecteurs sont sur le PSG. On est face au défi d’avoir de bons résultats et de la beauté dans le jeu.«

Marquinhos, Hakimi, Kimpembe et Mbappé, joueurs les plus utilisés

« Beaucoup de facteurs font que certains joueurs ont plus de minutes que d’autres. Les suspensions, les blessures, la structure de l’effectif.«

Sergio Ramos disponible face au Real ?

« Sergio Ramos, il faut voir l’évolution de son problème. Il faudra voir la semaine prochaine s’il peut être disponible. »

Le moral des joueurs

« Nous sommes bien. Bien sûr, c’était décevant de perdre contre Nice. Parfois, les tirs au but ne reflètent pas le mérite d’une équipe. C’est une loterie. On a perdu, il faut l’accepter. Il faut aller de l’avant, d’autres compétitions nous attendent et demandent beaucoup d’énergie.«

L’animation offensive

« On peut toujours s’améliorer. Dans le football, on sait que quand un joueur porte le ballon, la tendance, pas seulement au PSG, est d’attendre pour trouver une solution. Cela arrive partout. Quand quelqu’un porte le ballon, les coéquipiers attendent de voir ce qu’il va faire. L’animation offensive, ça dépend du plan mis en place face aux faiblesses adverses. Nice a bien défendu, avec un bloc très bas. Il faut être bon, et être agressif. On a eu de bonnes situations, mais on n’a pas réussi à marquer. Peut-être qu’on doit plus créer. C’est ce qu’on essaie de travailler pour les prochains matches.«

La forme physique du groupe

« On a effectué un bon travail de récupération. Les internationaux sud-américains sont revenus en bonne condition. Nous avons une bonne liste de joueurs disponibles pour démarrer le match. »