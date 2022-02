Mbappé : « Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid »

Ce dimanche soir, le PSG a réalisé un match plein face au LOSC avec un large succès à la clé (5-1). Une belle victoire à quelques jours du match face au Real Madrid en Ligue des champions (15 février). Titulaire pour cette rencontre face aux Nordistes, Kylian Mbappé a marqué le dernier but de sa formation avec une magnifique frappe enroulée. Après la rencontre, le numéro 7 des Rouge & Bleu a été questionné sur la victoire face à Lille, son association avec Messi et le prochain match face aux Merengue, au micro de Prime Video.

Un bon match à à neuf jours du Real Madrid

« C’était important car on avait pris 1-5, il y a trois ans, c’est un clin d’oeil. C’était un match complet avec de l’animation, du jeu et de la personnalité. Il y a aussi eu de la réussite en début de match, mais c’est encourageant. »

L’association avec Messi

« L’animation était intéressante. Mieux quand Messi est dans dans l’axe ? Messi est un joueur qui a besoin de sentir le jeu. Il peut décrocher et sentir le jeu, je pense que c’est une bonne chose pour lui, il peut être plus concerné aussi. Il est libre et je pense que c’est une bonne position. Après, moi, je peux jouer partout. Dans l’axe, à droite et maintenant à gauche. J’ai une certaine liberté dans mes mouvements. Donc, je pense que pour l’instant on se trouve bien comme ça après il faut aussi configurer avec Ney’ parce que c’est un joueur important et qui change l’équipe aussi. Donc, on verra quand il reviendra. On espère qu’il reviendra le plus vite possible. »

L’état d’esprit et la combativité affichés dans ce match

« Je pense qu’on avait toujours la combativité, on est des compétiteurs, on aime gagner. On a beaucoup gagné et on espère qu’on va gagner encore. Après parfois, quand ça ne sourit pas, ce n’est pas forcement un manque d’envie. Souvent, quand on a eu des contre-performances, on a souvent mis ça sur l’envie ou sur le fait de prendre de haut l’adversaire. Parfois, on était en difficulté aussi, ça peut arriver, mais on est toujours dans cette envie de gagner des titres et de laisser notre trace. On continue comme ça et aujourd’hui c’était un bon mais on doit surfer sur ça et ne pas juste se contenter d’une victoire à Lille. »

Une décision prise pour son avenir ou le match face à Madrid peut-il influencer cette décision ?

« Non, non elle n’est pas prise. je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid ça change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l’heure actuelle, je ne veux pas aller parler avec l’adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid et à faire la différence, et après on verra ce qui se passera. »