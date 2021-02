Linarès : “Paris était venu avec des intentions, on n’a jamais su rivaliser”

Lanterne rouge du championnat avec seulement deux victoires avant le coup d’envoi, le Dijon FCO n’a pas existé face au PSG. Dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1, les hommes de Mauricio Pochettino se sont imposés sans forcer (4-0) face à une faible équipe dijonnaise. Après la rencontre, l’entraîneur du DFCO, David Linarès, a reconnu le trop grand écart entre les deux formations, dans des propos rapportés par le site officiel du club bourguignon.

“Ce soir, je pense qu’il y a une classe d’écart entre les deux équipes sur le match. On prend ce but au bout de 7 minutes de jeu. Paris était venu avec des intentions, on n’a jamais su rivaliser. À la mi-temps, le score était finalement logique. En deuxième période, on avait envie de créer autre chose dans l’état d’esprit. Mais on n’a pas réussi à le faire. Il faut accepter cette différence entre les deux équipes et il faut se concentrer sur le match de Brest qui nous attend en milieu de semaine“, a déclaré David Linarès en conférence de presse d’après-match.

Même constat pour le milieu de terrain du DFCO, Frédéric Sammaritano, au micro de Canal Plus. “C’est notre 7e défaite consécutive. Ce soir, on n’avait pas grand-chose à perdre et on est tombés sur une belle équipe de Paris, qui a été efficace et qui nous a bien fait courir. Il y avait une classe d’écart. Mais c’est sur les matches auparavant où cela ne s’est pas joué à grand-chose et à chaque fois à notre détriment. Forcément, on est inquiets. On a du mal à nous créer des occasions, je n’ai pas souvenir de beaucoup de frappes de notre part. On va essayer pour nous-mêmes, pour notre honneur et pour tous ceux qui nous soutiennent de nous accrocher jusqu’au bout, mais on sait que cela va être très difficile.”