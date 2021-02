Victorieux aisément du Dijon FCO (4-0) ce samedi après-midi, le PSG met la pression sur ses concurrents directs pour la course au titre. Face à la lanterne rouge du championnat, les Rouge et Bleu ont parfaitement maîtrisé leur match de la 27ème journée de Ligue 1. Après cette rencontre, l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a évoqué la prestation de son équipe, au micro de Canal Plus et en conférence de presse, dans des propos rapportés par Goal.

Quatre buts et un clean-sheet, un entraîneur heureux ?

Pochettino : “Oui, je suis très fier. On a été très professionnels, c’est important de gagner à nouveau, de ressentir ce sentiment. C’était parfait dès le début. C’était une équipe très physique mais notre approche du match était la bonne.”

Est-ce que certains joueurs ont marqué des points ?

Pochettino : “Tout le monde doit se battre pour sa place. Je suis content avec Danilo, Diallo… C’est important de montrer qu’ont peut avoir sa place. C’est important de pousser et de montrer qu’on peut avoir sa place.”

La “Montagne”, le surnom de Danilo

Pochettino : “(rires) On est très content, il est très professionnel. Il a senti quelque chose dans son mollet.”

La course au titre va-t-elle se jouer au mental ?

Pochettino : “Il faut gagner les matches et rester constants. Il faut qu’on trouve de la consistance en championnat. Bien sûr, c’est à la fois physique et mental. Je pense que c’est un peu de tout. Êtes-vous pour Marseille face à Lyon ? (rires) On va regarder le match et bien sûr qu’une aide sera la bienvenue.”

Les performances de Diallo et Rafinha

Pochettino : “Abdou a joué côté gauche, c’est une position qu’il connaît et où il a déjà évolué avec d’autres entraîneurs aussi. On est très contents de ce qu’il a réalisé. C’est quelqu’un de très professionnel (…) On est très contents de Rafa et de ce qu’il a fait. Le manque de rythme est logique, il a eu un début d’année un petit peu difficile avec la Covid mais petit à petit il retrouve sa forme et montre un engagement complet.”

Son sentiment sur l’évolution des jeunes

Pochettino : “On est satisfait de ce que font les jeunes comme Edouard, Xavi Simons ou les gardiens Denis (Franchi) et Mathyas (Randriamamy). Parfois c’est difficile pour les jeunes de rentrer dans ce type de match mais c’est bien qu’il puissent profiter de ces opportunités, en match comme à l’entraînement. Chaque minute doit leur permettre de grandir et d’apprendre. On espère qu’une fois cette situation de Covid terminée, on pourra les intégrer plus régulièrement encore.”

Les retours de Verratti, Florenzi et Icardi face à Bordeaux ?

Pochettino : “On doit évaluer ces blessures jour après jour. Paredes reviendra de suspension. Marco a reçu un coup à la voûte plantaire.”

Sur le site officiel du PSG, Mauricio Pochettino a, de nouveau, évoqué le sérieux de son équipe lors de la victoire face au Dijon FCO. “Je pense que c’était une performance très professionnelle dans notre approche du match. C’est ce que nous attendons de chaque match que nous jouons et de chaque séance d’entraînement de la part de nos joueurs. Je pense qu’avec les circonstances très difficiles, l’équipe a montré une bonne performance et a été très solide. Je suis content parce que c’est ce que nous attendons de tous les joueurs et même de ceux qui jouent moins, mais ils ont pu montrer leurs qualités et ont mis les entraîneurs dans une position difficile pour le prochain match, pour choisir le onze de départ.”