Pedri et Araujo blessés lors de la victoire du Barça face au FC Séville

Onze jours après sa large défaite – au Camp Nou – face au PSG (1-4) en huitième de finale aller de Ligue des champions, le FC Barcelone se concentre pleinement sur son championnat. Opposés au FC Séville ce samedi après-midi, les joueurs de Ronald Koeman se sont imposés face aux Sévillans (2-0), dans le cadre de la 25ème journée du championnat espagnol, grâce aux réalisations d’Ousmane Dembélé (28e) et Lionel Messi (86e). Un succès qui permet aux Azulgranas de revenir à deux points de l’Atlético de Madrid, qui compte deux matches en moins.

Cependant lors de ce match, les Barcelonais ont perdu Pedri et Ronald Araujo sur blessure. Entré à la 67ème minute (en remplacement de Gérard Piqué), Ronald Araujo a dû céder sa place 15 minutes plus tard à Samuel Umtiti en raison d’une nouvelle gêne à sa cheville gauche. Le défenseur revenait tout juste d’une entorse à la cheville. Le club catalan n’a pas donné de nouvelles sur cette blessure. De son côté, Pedri souffre d’une “blessure musculaire dans la partie inférieure de sa jambe gauche”, a communiqué le FC Barcelone. “Il subira d’autres tests demain pour en connaître l’étendue exacte.” Pour rappel, le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone aura lieu le mercredi 10 mars au Parc des Princes.

XI du FC Barcelone (3-4-1-2) : Ter Stegen – Mingueza, Piqué (Araujo 67e, Umtiti, 82e), Lenglet – Dest, Busquets, de Jong, Alba – Gonzalez (Moriba, 71e) – Messi, Dembélé (Braithwaite, 82e).