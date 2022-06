Officiellement en poste depuis un peu plus d’une semaine, Luis Campos s’attèle, bien évidemment, à dessiner les contours de l’actuel mercato du PSG. Les pistes se multiplient et l’une d’entre elles serait même sur le point d’aboutir. En effet, Vitinha, milieu de 22 ans du FC Porto, serait tout proche de s’engager avec les Rouge et Bleu contre une somme avoisinant les 40 millions d’euros. Mais un autre joueur pourrait bien le rejoindre très rapidement.

C’est une option évoquée depuis de longs jours au sein de la presse transalpine et hexagonale : Milan Skriniar serait la priorité absolue de Luis Campos pour renforcer l’arrière-garde du PSG. Des négociations en ce sens sont en cours avec l’Inter, ce qui ne parait pas être une mince affaire. Les Nerrazzuri attendraient 80 millions d’euros pour céder leur élément, mais le deal pourrait bien se conclure autour des 70 millions d’euros bonus compris.

L’Inter se prépare au départ de son taulier

La conclusion de ce dossier serait donc très proche. Une hypothèse corroborée ce jour par le Corriere dello Sport. Mieux, selon cette source, l’Inter aurait déjà le successeur de Milan Skriniar en ligne de mire. L’heureux élu devrait être Gleison Bremer, le central de 25 ans brésilien du Torino. Le principal intéressé a d’ailleurs confirmé son départ de Turin dans des mots délivrés à ESPN : « Ce n’est qu’une question de temps, je vais quitter Turin. J’étudie plusieurs propositions. On verra… »

Toujours selon le Corriere dello Sport, l’Inter pourrait profiter de la manne financière de la vente de son défenseur slovaque pour enrôler un second central. En fin de contrat avec la Fiorentina en juin 2023, Nicola Milinkovic serait ainsi une piste privilégiée par le board interiste. Le média indique, en outre, que les deux joueurs auraient d’ores et déjà donné leur accord. De quoi grandement accélérer la venue de Milan Skriniar au PSG ?