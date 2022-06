Les prochaines heures s’annoncent intenses et palpitantes pour le PSG et ses supporters. En effet, les champions de France en titre sont en passe d’obtenir leur premier renfort pour la saison 2022-2023. En effet, en plus du dossier du futur entraîneur du PSG, Luis Campos a déjà commencé son travail pour renforcer l’effectif parisien. Et sans surprise, le milieu de terrain sera au centre des intérêts du dirigeant des Rouge & Bleu. Ces dernières heures, de nombreux médias confirment la prochaine arrivée de Vitinha (22 ans).

Une visite médicale programmée ce week-end ?

Et selon les informations du journaliste de UOL Esporte, Bruno Andrade, le milieu de terrain du FC Porto est attendu ce week-end à Paris pour passer sa visite médicale. Il devrait ensuite parapher un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027.

40M€ déboursés et un contrat jusqu’en 2027

Si certains médias affirment que la somme déboursée par le PSG sera à hauteur de 30M€, les médias portugais rapportent, de leur côté, que les dirigeants parisiens devraient dépenser 40M€ pour s’attacher les services de Vitinha, soit le montant de la clause libératoire du joueur. Selon Record, l’accord sera bientôt officialisé pour la signature d’un contrat de cinq ans. Le joueur de 22 ans sera le troisième Portugais de l’effectif avec Danilo Pereira et Nuno Mendes.

Une information également confirmée par le quotidien Correio da Manha qui évoque la somme de 40M€ pour Vitinha. Malgré les convoitises de nombreux clubs anglais, le PSG a réussi à dépasser ses concurrents dans ce dossier, rapporte le quotidien portugais. L’officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures et le néo-international portugais (3 sélections) va signer un contrat jusqu’en 2027, précise également le Correio da Manha.

🇵🇹 Voici les Unes de A Bola et O Jogo. Vintinha au PSG ! pic.twitter.com/Pkia21s8yG — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) June 18, 2022

De leur côté, A Bola et O Jogo font leur Une sur la prochaine arrivée de Vitinha au PSG et confirment que le club de la capitale déboursera 40M€ pour le natif de Santo Tirso.

[MAJ 09h15] De son côté, Fabrizio Romano confirme que le PSG se prépare pour la visite médicale de Vitinha. Le club de la capitale règle les derniers détails avec le FC Porto afin de conclure l’accord pour la signature du joueur de 22 ans. Toujours selon le journaliste italien, un club anglais était bien intéressé par le Portugais, mais ce n’était pas Manchester United, comme évoqué par certaines sources.