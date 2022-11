Lors des prochaines semaines, la direction du PSG va s’activer pour se renforcer à certains postes. Si le mercato hivernal doit servir à chercher un renfort en défense, le board parisien a également pour objectif de voir plus loin. En ce sens, une signature du jeune prodige, Endrick, pourrait être un gros coup pour l’avenir.

En plus de renforcer son équipe première, le PSG garde également un oeil attentif sur les jeunes talents de demain. Et depuis plusieurs semaines, un joueur est au centre d’une bataille entre les cadors européens : Endrick (16 ans). Le jeune brésilien de Palmeiras attise les convoitises et les grandes formations d’Europe sont entrées en course pour trouver un accord avec l’entourage du joueur et le club brésilien, qui a fixé une clause libératoire de 60M€. Cependant, il faudra attendre juillet 2024, lorsque le Brésilien aura 18 ans, pour une arrivée en Europe.

Le PSG est bien dans la course pour la signature d’Endrick

Et selon les dernières informations du Parisien, le PSG est bien dans la course pour séduire Endrick Felipe Moreira de Sousa, de son nom complet. En effet, Luis Campos, conseiller sportif du PSG depuis cet été, le suit depuis plusieurs années et s’est même déplacé récemment au Brésil pour voir la pépite brésilienne. Le dirigeant portugais « le suit en effet depuis trois ans, grâce à son réseau de scouting, l’un des plus puissants au monde. » Cependant, cela ne signifie pas que le PSG a une longueur d’avance dans ce dossier. En effet, le Real Madrid et Chelsea font également partie des favoris pour accueillir l’international U17 brésilien, comme le rapporte Fabrizio Romano.

Chelsea en pôle position pour le moment ?

Si le père du joueur a récemment confirmé qu’Endrick n’avait pas encore fait de choix pour son avenir, l’entourage de l’attaquant souhaiterait que l’avenir du jeune brésilien soit réglé en début d’année 2023. Et face à cette situation, un club a avancé ses pions. En effet, selon le London Evening Standard, Chelsea ne regardera pas à la dépense pour s’attacher les services du joueur de Palmeiras, sous contrat jusqu’en 2025. Avec l’arrivée du nouveau propriétaire, Todd Boehly, les champions d’Europe 2021 auront une belle enveloppe mercato. Et selon le quotidien anglais, le club londonien serait déjà entré en contact avec l’entourage du joueur.