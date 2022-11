La Coupe du monde approche à grand pas et les différents sélectionneurs commencent à dévoiler leur liste pour cette compétition. Et ce soir, deux Parisiens devraient être appelés par Didier Deschamps dans la liste de l’équipe de France.

Ce mercredi soir, lors du JT de 20h de TF1, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, dévoilera sa liste pour la Coupe du monde 2022 qui se déroulera au Qatar entre le 20 novembre et le 18 décembre. Et à l’approche de la compétition, des incertitudes demeurent sur l’état physique de certains cadres. Si Kylian Mbappé sera l’élément phare de cette liste de 26 joueurs, un doute subsiste sur l’autre international français du PSG : Presnel Kimpembe.

Kimpembe appelé en attendant de voir son évolution

Touché aux ischio-jambiers le 10 septembre dernier, le défenseur du PSG avait manqué six semaines de compétition avant de retrouver du temps de jeu face au Maccabi Haïfa (11 minutes) et Troyes (59 minutes). Cependant, depuis la semaine passée, le champion du monde 2018 souffre au niveau d’un tendon d’Achille. Un soucis physique qui aurait pu mettre en péril sa présence pour le Mondial 2022. Mais comme annoncé par de nombreux médias, Presnel Kimpembe devrait retrouver ses coéquipiers à l’entraînement collectif ce jeudi, soit quelques jours avant la réception de l’AJ Auxerre (dimanche à 13h). Depuis deux mois, le Français de 27 ans a seulement disputé 70 minutes. De quoi mettre le doute à son sélectionneur, Didier Deschamps, déjà privé de ses deux cadres Paul Pogba et N’Golo Kanté.

Mais comme le rapporte Le Parisien, le Titi a donné des nouvelles rassurantes au staff des Bleus, même s’il aura peu de temps de jeu dans les jambes. Et à l’image de Raphaël Varane (Manchester United) et Mike Maignan (AC Milan), qui ont également connu des pépins physiques, Presnel Kimpembe devrait bien figurer dans la liste des 26 joueurs de Didier Deschamps. Les trois joueurs cités devraient donc bien être présents dans cette première liste jusqu’au lundi 14 novembre et leur présence pour ce Mondial dépendront de l’évolution de leur blessure. « Ils (le staff et Didier Deschamps) se laissent au moins jusqu’au rassemblement de Clairefontaine, le 14 novembre, pour prendre une décision définitive au regard des sensations de chacun et des éléments communiqués par le département médical présent sur place », rapporte le quotidien francilien.