L’intrusion du supporter marseillais, fan de Messi, a fait réagir dans le monde entier

Le PSG a concédé un match nul décevant contre l’Olympique de Marseille en Ligue 1 dans la cadre de la 11e journée (0-0). Si Leo Messi n’a pas réussi à inscrire son premier but en Ligue 1 cette saison, une autre image de lui fait le tour du monde depuis hier soir. En effet alors qu’il partait en contre-attaque à la 72e minute, La Pulga a été stoppé par un supporter, qui a envahi le terrain, qui lui a couru après et a coupé court à l’action. Dans le monde entier, cette image a choqué et beaucoup de médias se sont interrogés sur la sécurité mise en place au Stade Vélodrome.

Le quotidien AS a par exemple titré « Messi survit à l’enfer », comme El Mundo Deportivo qui a consacré un article entier à cet événement en expliquant que l’attaque de Messi a été stoppée de manière « frustrante » par cet individu. Dans le pays du numéro 30 Rouge & Bleu on évoque aussi cette action comme le média Clarin qui explique en ironisant : « Le rival le moins attendu pour Lionel Messi: un fan qui entre sur le terrain et stoppe une attaque ». Enfin la Nacion partage aussi sa frustration que cette action soit arrêtée par ce « fan » et met en avant le fait que « l’intention d’arrêter une contre-attaque prometteuse de Lionel Messi » est à déplorer.