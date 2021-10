Bitton : « Le PSG reste un leader solide »

Ce dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1, le PSG, qui se déplaçait sur la pelouse de l’OM, n’a pu faire mieux qu’un match nul (0-0) en terre phocéenne. Après un premier acte plutôt intéressant jonché de plusieurs occasions franches, les Parisiens ont vite été réduits à 10 suite à l’expulsion d’Achraf Hakimi peu avant l’heure de jeu, ce qui a grandement compliqué la tâche des Rouge et Bleu. Néanmoins, Paris reste confortablement installé en tête du championnat avec 7 points d’avance sur son plus proche poursuivant, le RC Lens. C’est notamment ce qu’a voulu retenir Stéphane Bitton dans sa chronique matinale au micro de France Bleu Paris.

« J’ai aimé ce match. J’ai aimé ce PSG combatif dans ce bouillant stade Vélodrome. J’ai aimé l’intensité de la rencontre. J’ai aimé ce PSG qui a su rester solide à 10 contre 11 pendant 40 minutes. Voilà un match dans lequel je ne me suis pas ennuyé. J’ai également aimé les premiers signes de complicité entre Lionel Messi et Kylian Mbappé qui parlent le même football. Finalement, il ne manquait que les buts. C’est un résultat positif pour Paris, même si le jeu était encore un peu en-deçà. Le PSG n’a pas perdu et le PSG reste un leader, un leader solide avec 7 points d’avance sur Lens. Il n’y a pas de quoi s’inquiéter, a déclaré Stéphane Bitton avant de se pencher sur la prestation compliquée de la MNM. Maintenant, tout ne m’a pas plu. Pochettino cherche encore, il n’a pas trouvé la bonne formule. Quand il aligne ses quatre fantastiques, il a l’impression que l’un d’entre eux fera forcément la différence et ça manque de fond. Dire que Neymar est un peu en-dessous, ce serait un euphémisme. Non, il ne va pas bien et ça se voit. Un chiffre qui est terrible pour lui : hier, il n’a gagné que 20% de ses duels. Pochettino a encore tenté Messi à droite, mais je pense que ce serait mieux dans l’axe. Et encore une fois, quand Kylian Mbappé ne marque pas, le PSG reste en panne. »