Lionel Messi pourrait être aligné contre l’OL

Après un test déclaré négatif à la Covid-19, Lionel Messi est rentré en France et a pu reprendre l’entraînement au Camp des Loges ce jeudi. Dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1, le PSG se déplace dimanche au Groupama Stadium pour affronter l’Olympique Lyonnais (20h45, Prime Video), 13e du championnat. Selon L’Équipe, si la star argentine s’avère en forme ces prochains jours, elle pourrait être alignée contre l’OL.

Pour son premier jour de reprise, l’attaquant de 34 ans a travaillé en salle et sur le terrain en individuel, accompagné d’un préparateur physique. Demain, la ‘Pulga’ pourrait avoir le droit de participer à une partie ou à l’intégralité de l’entraînement collectif, selon les informations du journal L’Équipe. En fonction de ses sensations cette semaine, Lionel Messi pourrait prendre part à la rencontre de dimanche contre Lyon. Sa présence est essentielle étant donné le nombre d’absents sur le front de l’attaque. Pour rappel, Angel Di Maria et Julian Draxler ont été testés positifs à la Covid-19. À noter que Nathan Bitumazala, Sergio Rico, Danilo Pereira, Gianluigi Donnarumma et Layvin Kurzawa sont à l’isolement. Selon Le Parisien, Mauricio Pochettino pourra néanmoins compter sur Thilo Kehrer qui semble s’être remis de sa blessure contre Vannes mais aussi de Sergio Ramos qui est apte à retrouver la compétition.