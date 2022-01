Un nouveau joueur du PSG testé positif à La Covid-19

Avec la recrudescence des Cas de Covid-19 dû au variant Omicron, la France est de nouveau dans une phase de restrictions. Le monde du football n’est pas épargné par cette nouvelle vague, les cas positifs se multipliant et faisant reporter des matches un peu partout en Europe. Le PSG n’est pas épargné. Ce jeudi, un nouveau joueur a été déclaré positif. Il s’agit d’Angel Di Maria. C’est le journaliste argentin de Tyc Sport, Gaston Edul, qui a récemment annoncé la nouvelle, tout en précisant qu’El Fideo était asymptomatique. Le joueur devrait donc reprendre l’entraînement dans cinq jours. Une information corroborée par RMC.

C’est le huitième cas chez les Rouge & Bleu depuis le début de l’année. Également testé positif durant ses vacances en Argentine, Lionel Messi a pu revenir en France hier après un test négatif. Dans son point médical, le PSG a fait savoir qu’il allait reprendre l’entraînement dans les prochains jours. Mais la Pulga était déjà à l’entraînement ce jeudi comme rapporté un peu plus tôt dans la journée.

Ángel Di María tiene COVID. Es asintomático. En 5 días vuelve a entrenarse. pic.twitter.com/8uD7vAVFDE — Gastón Edul (@gastonedul) January 6, 2022

Pour rappel, avant son match contre Vannes (0-4), les Rouge & Bleu avaient dévoilé cinq joueurs positifs à la Covid-19 avec Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico, Danilo Pereira et Nathan Bitumazala. Après sa victoire contre le club de National 2, Gianluigi Donnarumma – qui était titulaire – a été testé positif. Le gardien du PSG a été placé à l’isolement et ratera donc le choc contre Lyon dimanche soir (20h45, Prime Video). Après son test positif à la reprise, Juan Bernat a refait des tests lundi et mardi qui se sont avérés négatifs. Enfin, Layvin Kurzawa a lui aussi été testé positif hier.