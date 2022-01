Le mercato d’hiver a ouvert ses portes le 1er janvier 2022 et beaucoup de rumeurs de transfert circulent autour du PSG. Le club de la capitale s’intéresserait fortement au milieu de terrain de l’OL Lucas Paquetà. Le journaliste Hugo Guillemet, qui est l’auteur de cette information, a déclaré dans L’Équipe de Greg que c’était une excellente idée que les Rouge & Bleu puissent s’intéresser au profil du brésilien.

« Quand il est en forme, il change complètement le visage de l’équipe. C’est valable avec l’OL et c’est aussi valable avec le Brésil où il est devenu titulaire indiscutable. Pourquoi le PSG a besoin de lui ? Tout simplement parce que c’est un profil que le club de la capitale n’a pas au milieu de terrain. Pour l’avoir vu jouer depuis son arrivée à Lyon, c’est vraiment au milieu de terrain où on le trouve plus efficace, je dirais même en milieu relayeur. Quand il a joué avec un milieu à trois, avec une sentinelle et lui en relayeur droit, il était exceptionnel, il jouait box to box, il attaquait, il défendait, etc. Il peut aussi être bon en meneur de jeu. Paris pourrait donc l’utiliser dans ces deux configurations. Le PSG manque d’un milieu de classe internationale qui peut accompagner Marco Verratti. Lucas Paquetà est aussi un énorme travailleur. Il a une capacité à presser, à défendre et à répéter les efforts que peu de joueurs du PSG ont. »