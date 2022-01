Lionel Messi s’entraîne encore à part avant Lyon / PSG

Touché par le Covid-19 lors de ses vacances en Argentine, Lionel Messi avait du différé son retour sur Paris. Attendu le 2 janvier – comme les Sud-Américains – La Pulga est finalement revenue mercredi après avoir réalisé un test négatif. Dès le lendemain, le numéro 30 du PSG était de retour au Camp des Loges mais s’est entraîné à part.

Ce vendredi, Lionel Messi s’est de nouveau entraîné à part comme le rapportent RMC Sport et Le Parisien. Pour le média sportif, l’Argentin (34 ans) reste incertain pour le choc entre Lyon et le PSG – au Groupama Stadium – dimanche soir (20h45, Prime Video) pour le choc de la 20e journée de Ligue 1. Le quotidien francilien explique que les Rouge & Bleu ne veulent prendre aucun risque avec leur numéro 30 et le staff prône un retour progressif pour le joueur, qui « contrairement à certains de ses partenaires ayant contracté le coronavirus » a eu des symptômes de la maladie.