Boateng : « Mbappé est un joueur de classe mondiale »

Dimanche soir (20h45, Prime Video), Lyon reçoit le PSG pour le choc de la 20e journée de Ligue 1. Un temps annoncé dans le viseur des Rouge & Bleu, Jérôme Boateng a bien rejoint le championnat de France l’été dernier, mais à l’OL. À deux jours de cette rencontre, le défenseur central s’est présenté en conférence de presse. Il a évoqué son adversaire et notamment son attaquant en très grande forme, Kylian Mbappé.

« Le PSG est une très bonne équipe. Tous les postes sont doublés avec des joueurs de classe mondiale. Mbappé est un joueur de classe mondiale à son âge. On doit défendre en équipe. Paris c’est une bonne équipe, avec de bons joueurs mais un match se gagne en équipe et à la fin c’est onze joueurs contre onze autres. Même si Mbappé est un excellent joueur.«

L’ancien du Bayern Munich a aussi regretté la jauge de 5000 spectateurs pour un tel choc. « C’est une déception car contre le PSG on veut toujours un stade plein. C’est une déception mais on ne peut rien y changer. C’est à nous d’en tirer le meilleur possible et de donner le meilleur de nous-mêmes. On doit respecter la situation et tirer le meilleur de cela en espérant que cela évolue par la suite.«