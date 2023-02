Lionel Messi vainqueur du trophée The Best

La cérémonie pour les trophées FIFA The Best est organisée tous les ans et récompensent les acteurs du ballon rond. Les Parisiens Lionel Messi, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi et Nasser Al-Khelaïfi étaient présents. Après un hommage à Pelé tout en musique, des prix ont été décernés tout au long de la soirée. Lionel Messi et Kylian Mbappé étaient nommés pour le prix du meilleur joueur de l’année.

C’est Lionel Messi qui est finalement récompensé par ce prestigieux trophée individuel. Il est surtout couronné grâce à sa Coupe du monde remportée avec l’Argentine en décembre 2022. L’attaquant de 24 ans a fait une année excellente mais n’a pas pu rivaliser face à son coéquipier. Les deux attaquants font par ailleurs partie du onze type masculin de l’année 2022, tout comme Achraf Hakimi.

