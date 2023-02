Trois joueurs du PSG attendus à la cérémonie The Best

Ce soir, la cérémonie The Best se déroulera à la salle Pleyel à Paris. Trois joueurs du PSG devraient assister à cette cérémonie organisée par la FIFA.

Le PSG possède plusieurs des meilleurs joueurs du monde dans son effectif. Ce soir, la FIFA organise sa cérémonie – The Best – pour élire les meilleurs joueurs, joueuses et entraîneurs de l’année 2022. Pour le titre de meilleur joueur, deux Parisiens sont nommés, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Ils seront en concurrence avec Karim Benzema, qui a remporté le Ballon d’Or en fin d’année dernière.

Mbappé, Messi et Hakimi attendus à la salle Pleyel

Après son match XXL contre Marseille hier (deux buts, une passe décisive), Kylian Mbappé est attendu à la salle Pleyel à Paris, lieu de la cérémonie. Lionel Messi, auteur d’un but et de deux offrandes, lors d’OM / PSG sera aussi présent à cette cérémonie assure RMC Sport. Auteur d’une très bonne Coupe du monde et de très bons matches avec le PSG depuis plusieurs semaines, Achraf Hakimi sera aussi là indique Fabrice Hawkins. Comme ses deux coéquipiers, il devrait figurer dans le onze de l’année.