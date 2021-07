L’Italie de Donnarumma et Verratti remporte l’Euro face à l’Angleterre

Ce dimanche soir à 21h00, la finale de l’Euro opposait l’Italie à l’Angleterre. Pour cette rencontre à Wembley, Roberto Mancini avait décidé de composer son équipe en 4-3-3. Sans surprise, Gianluigi Donnarumma débutait dans le but de la Nazionale. Comme lors des précédents matches, Marco Verratti était présent dans le milieu à trois aux côtés de Nicoló Barella et Jorginho. Enfin, le trio offensif de la Squadra azzurra était composé de Federico Chiesa, Ciro Immobile et Lorenzo Insigne.

En face, les Three Lions avaient l’avantage de jouer à domicile. Pour cette finale, Gareth Southgate avait composé son équipe en 5-2-3 avec Jordan Pickord dans les cages. Mason Mount, Harry Kane et Raheem Sterling se chargeaient de l’animation offensive. À noter la titularisation surprise de Kieran Trippier à la place de Bukayo Saka.

L’Angleterre a démarré fort cette rencontre avec l’ouverture du score par Luke Shaw (1-0, 3e), sur une passe de Kieran Trippier. Inoffensive depuis le début de la rencontre, l’Italie s’est procurée sa première situation après la demi-heure de jeu, mais Federico Chiesa n’a pas cadré sa frappe après une belle action individuelle (35e). Avant la pause, Marco Verratti a tenté sa chance à l’entrée de la surface, mais sans danger pour Jordan Pickford (45e+2). Les Anglais sont rentrés aux vestiaires avec cet avantage au score (1-0).

Après dix minutes sans occasions en seconde période, Lorenzo Insigne a tenté sa chance dans un angle fermé mais sa frappe a bien été détournée par Jordan Pickford (56e). Quelques minutes plus tard, le portier des Three Lions a parfaitement sorti une belle frappe de Federico Chiesa (62e). Deux minutes après, c’était au tour de Gianluigi Donnarumma d’être décisif en sortant d’une claquette la tête de John Stones (64e). Les Italiens ont fini par égaliser grâce à un Leonardo Bonucci opportuniste devant les buts anglais (1-1, 67e). Pourtant sur l’action, Jordan Pickford avait réalisé une belle parade sur une tête de… Marco Verratti ! Dominateurs dans cette seconde période, les Italiens ont continué à pousser et Domenico Berardi a vu sa tentative passer au-dessus de la transversale (74e). Malgré une nette domination dans ce second acte, les Italiens n’ont pas réussi à marquer ce deuxième but dans le temps réglementaire (1-1) et ont disputé une prolongation face aux Anglais.

En prolongations, Jordan Pickord a sorti un arrêt déterminant face à Belotti (103e). Les deux équipes se sont départagées aux tirs au but. Au final, l’Italie s’est imposée lors de cette séance grâce à deux parades décisives de Gigio Donnarumma face à Jadon Sancho et Bukayo Saka (1-1, 3 t.a.b à 2). Le futur portier parisien et Marco Verratti sont champions d’Europe. Les anciens Parisiens, Salvatore Sirigu et Alessandro Florenzi, sont également champions.

Feuille de match Italie / Angleterre

Finale Euro 2020 / Dimanche 11 juillet à 21h à Wembley (Angleterre) / Diffuseurs : M6 et beIN SPORTS 1 / Arbitre central : Björn Kuipers. Avertissements : Barella (47e), Bonucci (55e), Insigne (84e), Chiellini (90e+6), Maguire (106e), Jorginho (114e)