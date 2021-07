Le PSG a acquis le 31 décembre 2019 une grande partie du site des Terrasses de Poncy à Poissy pour y réaliser son futur centre d’entraînement et de formation. C’est donc à 25 minutes du Parc des Princes, sur une surface de 74 hectares, à l’intersection des autoroutes A13 et A14, que se bâtit l’un des plus grands centres d’entraînement d’Europe. Une réussite pour le maire de Poissy, Karl Olive, qui mêle ainsi les intérêts de sa ville à sa passion pour le football (“Le PSG c’est mon club depuis que je suis môme”). L’édile a fait un point sur le futur “Training Center” du PSG à Poissy.

“On dit : “seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”. L’arrivée du centre à Poissy est un bel exemple. Parce que les agriculteurs, parce que le Conseil départemental, parce que la Région, parce que la communauté urbaine, parce que les habitants ont accepté ce défi magnifique de se dire qu’il y a 74 hectares disponibles sur Poissy – où il devait y avoir 250.000m2 de commerces – et là on propose un projet social pour Poissy dans un cercle vertueux pour l’économie locale avec 1000 emplois pendant la durée des travaux, 16 terrains, 92% d’espaces sensibles et naturels, et accessoirement le judo, le handball et le football d’un club qui s’appelle le PSG, avec 250M€ d’investissements. C’est juste formidable. Je rappelle qu’on a vendu à l’euro l’euro. Il n’y a pas eu du tout de culbute financière. Je savais qu’il fallait remporter la bataille de l’image et de l’économie. Force est de constater qu’après Porsche et Alfa Romeo sont venus s’installer à Poissy. Et là je n’ai pas vendu à l’euro l’euro…”, a commenté Karl Olive au micro d’Europe 1. “On est en plein dans les travaux. Toutes les requalifications de voirie sont faites, il y aura une piste cyclable de 4km… Les grues sont de sortie. On est sur un calendrier fin 2022 – début 2023 pour une rentrée pleine et entière des professionnels. Il y aura aussi la formation, la préformation, un stade de 5000 places qui permettra aux joueuses du PSG de venir y disputer leurs matches de Ligue des champions. On a eu deux exigences avec Jean-Claude Blanc et le président Nasser al-Khelaifi : qu’on soit dans un projet social, qu’on puisse avoir une charte pour s’adosser aux ressources locales, que les forces vives puissent être du territoire.”