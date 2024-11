Live – La conférence de presse de Luis Enrique à 13h

À la veille du déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, va répondre aux questions des médias en conférence de presse.

J-1 avant le premier Classique de la saison entre le PSG et l’Olympique de Marseille. Leader du championnat, le club parisien se déplace sur la pelouse de son rival, qui compte seulement trois points de retard au classement. Une affiche avec de l’enjeu et qui doit permettre aux Rouge & Bleu de redonner le sourire à leurs supporters après un résultat frustrant (1-1 face au PSV Eindhoven) en Ligue des champions plus tôt dans la semaine. Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, se présentera devant les médias pour répondre aux question des journalistes. Un point presse à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 13 heures.