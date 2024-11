Talk CS – OM / PSG : Pourquoi ce classique est LE plus IMPORTANT depuis 10 ans

Ce dimanche soir (20h45 sur DAZN), le PSG devra se relever de sa mauvaise passe actuelle en affrontant l’Olympique de Marseille en Ligue 1.

J-1 avant le premier Classique de la saison opposant le PSG à l’Olympique de Marseille. En conclusion de la 9e journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu se déplacent sur la pelouse de leurs rivaux avec pour objectif de conserver leur place de leader. Si la victoire est impérative face à l’ennemi marseillais, il faudra également reprendre confiance après un match nul frustrant et décevant face au PSV Eindhoven (1-1) plus tôt dans la semaine en Ligue des champions. La défaite est donc interdite ce dimanche soir au Vélodrome. Reste à savoir comment Luis Enrique et ses hommes vont se réussir à s’imposer dans un Classique qui présente un enjeu capital. Un sujet évoqué lors du dernier Talk CS avec nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives.

Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !