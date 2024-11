Ce dimanche soir (20h45 sur DAZN), l’Olympique de Marseille et le PSG s’affrontent dans le choc de la 9e journée de Ligue 1. Une rencontre avec de l’enjeu entre les deux rivaux.

Leader du championnat avant cette 9e journée de Ligue 1, le PSG aura à coeur de conserver son fauteuil à l’issue du week-end. Pour cela, les Rouge & Bleu devront s’imposer dans le Classique face à l’Olympique de Marseille. En face, les Olympiens sont troisièmes du classement, à trois points du leader parisien. Une rencontre qui aura donc un certain enjeu ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Avant cette affiche, Marco Asensio s’est exprimé sur l’importance d’un Classique pour le club, les joueurs et les supporters, dans un entretien accordé au site officiel du PSG. Extraits choisis.

L’importance du Classique

« C’est une des choses dont on te parle tout de suite. La date est en gras dans le calendrier ! On t’explique que c’est un match très important pour le Paris Saint-Germain, pour tout le club, pour les supporters. L’année dernière, j’ai eu l’occasion de remporter les deux Classiques (4-0, 0-2), ce qui a été une très bonne expérience (…) Tout le monde au club sait à quel point c’est important, à quel point le Classique est aussi important pour nous, joueurs. Nous allons essayer de le gagner. On veut que les supporters du Paris Saint-Germain soient fiers de nous, comme ça a été le cas la saison dernière. »

Une affiche entre le leader et le troisième du championnat

« On a vu que Marseille s’était bien renforcé, et qu’ils veulent se battre pour le titre. Nous avons donc conscience que c’est un match d’autant plus important. Non seulement car c’est un Classique, mais aussi parce que c’est un rival direct pour gagner le championnat. Nous sommes donc prêts à 100% et nous voulons gagner ce match. D’abord parce que c’est le Classique, mais aussi parce que c’est très important pour la Ligue 1. »

Les souvenirs de son premier Classique à Marseille (victoire 2-0)

« Quand nous sommes revenus à Paris, l’accueil des supporters a été incroyable et c’est quelque chose dont je garde un très bon souvenir. C’était incroyable, pour être honnête. C’était la première fois que je vivais une telle expérience. C’était un très beau moment de communion entre les supporters et les joueurs, et j’espère que nous pourrons renouveler l’expérience cette année. »

Étant l’un des joueurs les plus expérimentés de l’équipe, quel conseil peut-il donner aux jeunes ?

« Ce sont aussi des matches émotionnels, passionnés, où il faut essayer de s’abstraire un peu du bruit extérieur. En fin de compte, il faut se dire que ce n’est qu’un match comme les autres, même si c’est un classique et un match très important, et essayer de garder la tête froide et faire ce que l’on fait toujours sur le terrain. Il faut grandir au fur et à mesure que le match avance, gagner en confiance et faire ce que l’on sait faire. À partir de là, je suis sûr que ça se passera très bien. »