[LIVE] LdC : Luis Enrique et Désiré Doué en conférence de presse avant PSG / Aston Villa

A la veille de la réception d’Aston Villa, le PSG tient sa traditionnelle conférence de presse. L’occasion pour Luis Enrique de répondre aux questions, précédé par Désiré Doué. A l’image de sa place prise sur le terrain, le néo-international français prend également de l’ampleur médiatiquement.

Après un entraînement sous les yeux de Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, au Campus PSG, qui s’est déroulé on ne peut plus normalement et avec le groupe au complet, le club de la capitale répond à ses obligations médiatiques en tenant sa conférence de presse d’avant-match. Ce mercredi (21h sur Canal +), Aston Villa se présente au Parc des Princes pour la manche aller du quart de finale de Ligue des Champions. L’occasion pour le club de la capitale de se hisser en demi-finale pour la seconde fois consécutive, et la quatrième fois en six ans. Pour le point presse du jour, Luis Enrique sera précédé par Désiré Doué. Après avoir répondu aux questions des journalistes lors de son premier rassemblement avec l’Equipe de France il y a trois semaines, l’ancien du Stade Rennais tiendra donc aujourd’hui sa première conférence de presse pour un match de Ligue des Champions. Un rendez-vous à suivre en direct à partir de 13h par le biais du lien ci-dessous.