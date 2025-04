Désiré Doué : « Martinez ? Un gardien comme les autres ! », avant PSG / Aston Villa

Ce mercredi (21h sur Canal +) le PSG reçoit Aston Villa pour le compte du match aller des quarts de finale de Ligue des Champions. A la veille de la rencontre, Désiré Doué s’est présenté en conférence de presse.

Le titre remporté en Ligue 1 (PSG TV)

« C’était un objectif cette saison, ça nous permet de nous focaliser pleinement sur la Ligue des champions, on va pouvoir tout donner pour remporter ces deux matchs. On est prêts, on travaille beaucoup, tous les jours ».

Sa forme individuelle et ses points à travailler

« Je suis encore un très jeune joueur. J’essaie de progresser au quotidien. Les joueurs m’apportent beaucoup. Les cadres sont là pour me recadrer quand je suis moins bien. Je suis en forme, il faut que ça continue ».

Retour sur sa première sélection en EdF A

« C’était un rêve pour moi de jouer en sélection, quand j’ai su j’étais très heureux. Je suis venu sans pression, avec excitation ça c’est sûr. Je suis très content et je vais travailler pour y retourner ».

L’absence de Marquinhos, et Martinez en face

« On a parlé de l’absence de Marqui notre capitaine. On a des joueurs de très haut niveau à chaque poste. Marqui ne sera pas là sur le terrain mais il sera à côté pour nous conseiller, c’est pas négligeable. Dibu Martinez ? Un gardien comme les autres. Je ne l’ai pas encore affronté. L’objectif sera de lui marquer autant de buts que possible ».

Comment appréhende t-il le pression sur les penaltys

« Je ressens la pression, ne vous méprenez pas. Le penalty c’est un geste technique que je travaille à l’entraînement. Quand j’arrive devant le gardien c’est de placer le ballon à contre-pied ».

Le PSG favori face à Aston Villa ?

« Quand on arrive en quarts, il n’y a pas de hasard. S’ils sont là c’est qu’ils le méritent. On aborde ce match avec beaucoup de sérieux. On va y aller pour gagner. On doit être sérieux d’un bout à l’autre du match ».

Comment s’imposer en étant si jeune avec sa personnalité ?

« J’essaie de garder ma personnalité. je suis encore un jeune joueur, j’ai besoin de progresser sur plein d’aspects. Les joueurs et le staff m’ont beaucoup conseillé parce que j’en faisais peut-être un peu trop ».

S’adapter au style Luis Enrique en tant que dribbleur

« On sait qu’il y a différentes zones sur le terrain, on ne peut pas dribbler dans notre surface. Il y a des zones où on doit passer vite le ballon, construire, d’autres ou on a beaucoup plus de liberté ».

Ou se classe-t-il parmi les jeunes joueurs mondiaux ?

« Pour progresser je me compare à moi-même. J’ai entendu des athlètes le dire, j’analyse beaucoup mes matchs, mes entraînements, j’essaie toujours de me remettre en question. J’espère que tout ça m’amènera au très haut niveau ».

L’apport des joueurs portugais au PSG

« Les joueurs portugais nous aident beaucoup sur l’aspect émotionnel. Ils sont tous super gentils, super agréables. Sur le terrain, ils nous apportent énormément, ils sont juste excellents ».

Conseille-t-il à Cherki et Akliouche de rejoindre le PSG ?

« Ce choix viendra d’eux, du club. J’ai fait le choix de venir au PSG, j’en suis très content. C’est un club qui fait rêver beaucoup de joueurs, c’est un super projet ».