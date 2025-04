PSG : Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ensemble à l’entraînement avant la réception d’Aston Villa

Ces dernières heures au PSG, c’est l’avenir de Luis Campos qui est sujet à interrogation. S’il représente avec Luis Enrique le renouveau du club de la capitale, la prolongation du dirigeant se fait attendre, contrairement à celle signée par le coach espagnol.

Une situation contractuelle pas claire qui fait naître des spéculations autour de la relation entre Luis Campos et le Paris Saint-Germain et ses dirigeants. En effet, selon les dernières informations d’RMC Sport à ce sujet, « si le PSG voulait se séparer du Portugais, il ne s’y prendrait pas autrement« . Le fait de voir les discussions se prolonger dans le temps éloigne l’idée de voir Luis Campos étendre son bail avec le récent champion de France. Cependant, le dossier ne semble pas entacher les relations entre le directeur sportif du PSG et son président. En effet, à la veille du quart de finale aller de Ligue des Champions face à Aston Villa, les deux hommes ont été aperçus, ensemble, en pleine discussion, à l’entraînement du jour, foulant la pelouse en même temps que le troisième homme fort de ce nouveau chapitre du club de la capitale, Luis Enrique.

🎦 Le président Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et Luis Enrique sortent d’un seul bloc en cette veille de PSG / Aston Villa. #PSGAVFC pic.twitter.com/2K0yQ3qNpe — La Source Parisienne (@lasource75006) April 8, 2025 X : @lasource75006