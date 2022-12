Live – les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Après plus d’un mois sans jouer, le PSG va retrouver la compétition demain soir (21 heures, Canal Plus Sport 360) avec la réception de Strasbourg. À la veille de cette rencontre, les Parisiens s’entraînent une dernière fois.

Le PSG va retrouver la Ligue 1 demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de Strasbourg dans le cadre de la 16e journée. 24 heures avant cette rencontre, les joueurs du club de la capitale vont s’entraîner une dernière fois au Camp des Loges. Une séance dont les 15 premières minutes seront ouvertes au public. Avec ce quart d’heure, on pourra observer les forces en présence et faire un point sur le groupe et sur les joueurs sur qui pourra compter Christophe Galtier.

Danilo Pereira de retour à l’entraînement collectif ?

La plupart des Mondialistes ont fait le retour à l’entraînement du PSG. Il devrait encore être présents ce mardi matin sur les pelouses du centre Ooredoo. Revenu avec une blessure aux côtes de la Coupe du monde, Danilo Pereira a repris l’entraînement en solo ces derniers jours. Sera-t-il sur le terrain avec ses coéquipiers lors de cette séance ? Réponse à partir de 11 heures. Un entraînement que vous pourrez suivre ci-dessous.