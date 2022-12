Ce mercredi (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG retrouve la compétition avec la réception du RC Strasbourg au Parc des Princes, à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Et les Rouge & Bleu rencontreront une équipe alsacienne en grande difficulté depuis le début de la saison.

Après une mois consacré à la Coupe du monde 2022, le PSG retrouve le championnat ce mercredi avec une rencontre face au RC Strasbourg. Invaincus en Ligue 1 depuis le début de l’exercice 2022-2023, les Rouge & Bleu accueilleront une équipe du RCSA en grande difficulté depuis plusieurs mois. Dans une saison 2022-2023 atypique où quatre équipes descendront à l’étage inférieure afin de mettre en place une Ligue 1 à 18 clubs, le club alsacien pointe à une inquiétante 19e place (11 pts). Mais le club entraîné par Julien Stéphan reste à porter du ventre mou (à 3 unités du 13e, Troyes).

Une seule victoire en match officiel pour le RC Strasbourg

Mais les résultats ne plaident pas en faveur du RC Strasbourg. En effet, depuis le début de saison, le Racing a seulement remporté un match, soit l’équipe de Ligue 1 avec le plus faible nombre de succès cette saison en 15 rencontres de championnat. Cette victoire remonte au 11 octobre 2022 dans le match de la peur face à l’Angers SCO (3-2), lanterne rouge. Depuis le début de la saison 2022-2023, le RCSA possède un bilan de 1 victoire, 8 nuls et 6 défaites. Face aux membres du Top 6, les Bleu et blanc ont obtenu deux match nul (2-2 face à Marseille et 1-1 contre le FC Lorient) et se sont inclinés à deux reprises (1-3 face à Rennes et 1-2 contre l’AS Monaco). À l’extérieur, les Strasbourgeois se classent en 13e position en terme de nombre de points pris (6 pts sur 21 possibles / 1 victoires, 3 nuls et 3 défaites) et se montrent plus dangereux loin de leurs bases (10 buts marqués / 13 encaissés).

Aucun succès en matches de préparation

De retour à l’entraînement le 28 novembre dernier, le RC Strasbourg avait programmé trois rencontres pour se remettre en forme avant la seconde partie de la saison 2022-2023. Cependant, la rencontre face au Vitesse Arnhem, programmé en Algarve, au sud du Portugal, a été annulée en raison de fortes intempéries. Les deux autres matches face au Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas) et Karlsruher (Allemagne) se sont respectivement soldés par une défaite (0-1) et un match nul (1-1). Le RCSA ne prépare pas au mieux son déplacement à Paris, surtout que de nombreux joueurs (Maxime Le Marchand, Thomas Delaine, Nordine Kandil, Dimitri Lienard, blessés, et Ronaël Pierre-Gabriel, suspendu) devraient manquer cette rencontre de la 16e journée de Ligue 1, dont le joueur prêté par le PSG, Colin Dagba. De plus, le club alsacien aura un match important à disputer dans la lutte pour le maintien face à Troyes le 2 janvier prochain.

Les cinq derniers matches du RC Strasbourg en L1