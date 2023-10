A l’occasion de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est imposé face au RC Strasbourg. L’occasion pour les hommes de Luis Enrique d’être provisoirement leaders du championnat de France, et de préparer le rendez-vous face à l’AC Milan dans les meilleures conditions.

Le résumé du match

L’entame de la rencontre a largement été en faveur du PSG à l’image de l’ouverture du score dès la 10e minute sur penalty. Si l’intensité et le pressing haut étaient au rendez-vous dans les 20 premières minutes, les hommes de Luis Enrique affichait une possession de balle de 77% à la pause. Dans la deuxième partie de la première période, les Parisiens, malgré le break à la 30e minute de jeu, ont eu un peu plus de difficulté à fare du mal aux Strasbourgeois. Sur le plan individuel, Kylian Mbappé a été l’homme de tous les dangers pour le PSG en transformant son penalty puis en étant passeur décisif pour Carlos Soler.

Au retour des vestiaires, les Strasbourgeois semblent avoir l’ambition de se lâcher et de presser haut, cependant les Parisiens répondent avec une qualité technique au rendez-vous qui leur permet de maîtriser le rythme et le cours de la rencontre. La possession et la domination sont totalement en faveur du PSG. Si le bloc est moins bas qu’en première période pour le RC Strasbourg, les hommes de Luis Enrique jouent tout de même dans un certain confort, sans être mis en difficulté. Résultat de cette grosse possession de balle du PSG, les Strasbourgeois perdent un ballon aux abords de leur surface de réparation à la 77e. Cette perte de balle se termine par le but du 3-0 inscrit par Fabian Ruiz. Une victoire nette qui permet au Paris Saint-Germain de prendre provisoirement la tête du classement de Ligue 1 en attendant les rencontres de l’OGC Nice et l’AS Monaco.

Le fil du match

Les joueurs sont entré sur la pelouse et une minute de silence sera respectée au Parc des Princes en hommage aux différents malheureux évènements au Proche-Orient, en Belgique et en France

Pour rappel, la tribune Auteuil est fermée pour ce PSG – Strasbourg

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !

3′ A l’image de la composition, les intentions offensives du PSG son clairement affichées. Marquinhos axe droit, Danilo central et Hernandez axe gauche. Soler dans le couloir droit, Barcola couloir gauche, Fabien Ruiz et Vitinha au milieu, et l’attaque est bien composée de Kang-In Lee à gauche, Gonçalo Ramos dans l’axe et Kylian Mbappé dans sa position préférentielle

7′ Dans un rôle plus offensif que Fabian Ruiz, Vitinha se retrouve haut côté gauche, combine avec Kylian Mbappé qui obtient le premier coup-franc de la rencontre excentré à gauche … Le Portugais le joue court en retrait avec Kang-In Lee qui manque sa frappe

9′ Le danger vient encore une fois du côté gauche ! Bradley Barcola provoque et combine avec Kylian Mbappé, l’ancien de l’OL parvient à centrer en retrait au sol, Gonçalo Ramos passe devant son adversaire direct et obtient un penalty !!

10′ Le penalty est transformé par KYLIAN MBAPPE !! Sels plonge du bon côté mais le Français met fin à sa disette en Rouge & Bleu dans le petit filet du portier belge. 1-0 pour Paris et 8e but en Ligue 1 pour Mbappé

12′ EGALISATION ! Deux corners coup sur coup, sur le deuxième le ballon atterrit dans les pieds de Perrin qui centre deuxième poteau et Mothiba, de la tête pousse le ballon au fond des filets

13′ La VAR annule le but !! Bastien Dechepy annonce un hors-jeu sur l’égalisation du RC Strasbourg. Mothiba avait un pied en avant sur le centre de Perrin

17′ Les joueurs du PSG se montrent on ne peut plus pressants ! Les ballons sont récupérés haut et l’intensité est au rendez-vous

28′ Bon il y a peut-être eu un peu d’enflammade sur l’intensité … Les Alsaciens subissent moins qu’au début de rencontre et parviennent à jouer dans le camp du PSG par à-coups notamment grâce à leur supériorité numérique au milieu de terrain

30′ 2-0 POUR LE PSG !!! Lancé en profondeur à la limite du hors jeu, Kylian Mbappé, côté droit, mystifie Lucas Perrin, centre en retrait, et Carlos Soler est à la réception. L’arbitre valide le but avec la VAR, la position de Mbappé a été vérifiée et l’Espagnol fait le break pour le PSG

36′ Dans un petit espace dans la surface de réparation, Bradley Barcola fait un appel en profondeur, est servi par Kylian Mbappé, mais le numéro 29 du PSG croise trop sa frappe du gauche

42′ Grâce à un contre favorable, Carlos Soler excentré côté droit s’emmène le ballon, Kylian Mbappé va plus vite et fini l’action par une frappe du droit trop croisée

45+3 ‘ C’est la pause au Parc des Princes !

Petit fact à la pause : Marquinhos devient à l’occasion de ce PSG / Strasbourg, le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du PSG en passant devant Marco Verratti. Le Brésilien et capitaine Rouge & Bleu dispute aujourd’hui son 417e match officiel, soit désormais un de plus que Petit Hibou. Jean-Marc Pilorget, avec ses 435 matchs pour le PSG, est le joueur qui a disputé le plus de match avec le Paris Saint-Germain.

45′ Le match reprend avec le coup d’envoi de la seconde période donné par les Strasbourgeois !

48′ Au retour des vestiaires, les hommes de Patrick Vieira se montre ambitieux avec une volonté claire de lâcher les chevaux et presser haut. Les Parisiens semblent tout de même dans un bon jour techniquement

53′ Le face à face est manqué par Kylian Mbappé face à Matz Sels ! Le Français boitille en se replaçant

55′ Comme à l’entame de la première période, les Parisiens se montrent menaçants à l’entame de la seconde. Possession de balle, maîtrise technique malgré la pluie et l’arrosage à la mi-temps, la rencontre est sous contrôle à ce stade ! (Kylian ne boîte plus tout va bien)

62′ Angelo entre en jeu à la place de Deminguet côté RCSA

65′ Luis Enrique temporise un double changement (Dembélé et Kolo Muani pour Ramos et Barcola) en voyant Kylian Mbappé au sol après une faute de Nyamsi sur lui, dos au jeu …

66′ Le double changement annoncé est effectué, Kylian Mbappé s’est relevé

72′ Luis Enrique gère les temps de jeu. Lucas Hernandez cède sa place à Nordi Mukiele !

73′ Sahi Dion prend la place de Mothiba pour la deuxième changement effectué par Patrick Vieira

75′ Malgré la volonté à l’image du bloc moins bas pour le RCSA, les Parisiens jouent tout de même dans un confort qui leur permet de maîtriser le rythme de la rencontre

77′ Le ballon est perdu par les Strasbourgeois devant leur surface de réparation. Ousmane Dembélé décale Carlos Soler dans les 16m50 qui la glisse à Fabian Ruiz qui crochette et inscrit le but du 3-0 !!!

82′ Du changement qui change !! Luis Enrique fait entrer Cher Ndour et Layvin Kurzawa à la place de Carlos Soler et Vitinha

83′ Layvin Kurzawa est sifflé au moment de pénétrer sur la pelouse … puis les acclamations se conjuguent aux sifflets lorsque le latéral gauche touche le ballon

85′ Mwanga cède sa place à Sissoko côté RCSA

90+4′ VICTOIRE ! Bonne opération pour le PSG qui s’impose 3-0 face à Strasbourg à l’occasion de cette 9e journée de Ligue 1 au retour de la trêve internationale. Provisoirement 1er du championnat de France, le prochain rendez-vous pour les Parisiens est la réception de l’AC Milan en Ligue des Champions, mardi à 21h.

La feuille de match de PSG / RCSA

9e journée de Ligue 1 Uber Eats – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17h00 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Bastien Dechepy – Arbitres assistants : Julien Haulbert et Nicolas Danos – Quatrième arbitre : Olivier Thual – VAR : Dominique Julien et Wilfried Bien – Buts : Mbappé (10′), Soler (30′), Ruiz (77′) – Cartons : Lee (81′) ; Ndour (88′)

Le XI du PSG : Donnarumma, Marquinhos, Danilo, Hernandez (Mukiele 72′) – Barcola (Dembélé 66′), Soler (Kurzawa (82′), Ruiz, Lee, Vitinha (Ndour 82′) – Ramos (Kolo Muani 66′), Mbappé

