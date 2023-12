L’Équipe de France va connaître son groupe pour l’EURO 2024 (14 juin-14 juillet). Sur les coups de 19h, la France sera fixée sur son sort. Dès 18h, Suivez avec nous le tirage des phases de groupe qui a lieu à Hambourg, une des dix villes hôte de cette compétition.

La France dans le chapeau 1

Les Bleus reviendront dans cette compétition, trois ans après l’avoir quitté sur la pointe des pieds après une élimination en huitièmes de finale face à la Suisse. La France est dans le chapeau 1 et peut souffler un grand coup. En effet, elle ne risque pas d’avoir un groupe comme celui obtenu lors du dernier Euro : Portugal, Allemagne, Hongrie. En étant dans ce chapeau, les hommes de Didier Deschamps évitent l’Allemagne (hôte), le Portugal, l’Espagne, la Belgique et l’Angleterre. Dans le pire des cas, les coéquipiers de Kylian Mbappé pourraient faire parti d’un groupe relevé.

Un changement est survenu pour le chapeau 2. À l’origine, la sélection se faisait en fonction du classement FIFA. Désormais, tout se base sur les résultats lors des éliminatoires. Pour rappel, sur les 24 nations qui participeront à cette compétition, il reste encore trois places à prendre lors des barrages du mois de mars. Cette compétition, qui aura lieu en Allemagne, va à contre-courant des organisations polémiques en Russie ou au Qatar. L’UEFA évoque une compétition sous le signe de la sobriété, notamment au niveau des transports. Pour les phases de groupe, le train et le bus sont privilégiés pour les déplacements.

Les différents chapeaux :

Chapeau 1

Allemagne, Portugal, France, Espagne, Belgique, Angleterre

Chapeau 2

Hongrie, Danemark, Albanie, Autriche, Roumanie, Turquie

Chapeau 3

Pays-Bas, Ecosse, Slovénie, Slovaquie, République tchèque, Croatie

Chapeau 4

Serbie, Italie, Suisse, barragiste 1, barragiste 2, barragiste 3

L’Allemagne, pays hôte, se place automatiquement dans le groupe A. Le match d’ouverture opposera les Allemands à l’Ecosse. L’Espagne se place dans le groupe B, l’Angleterre le C, la France le D, la Belgique le E et le Portugal le F. La France affrontera l’Autriche, les Pays-Bas, qu’elle avait affronté lors des Eliminatoires à la compétition, et le vainqueur du barrage B (Pologne, Pays de Galles, Finlande, Estonie) lors de cette phase de poules de l’Euro. Un groupe de la mort se dessine, le groupe B avec l’Espagne, la Croatie, l’Italie, et l’Albanie.

Groupe A

Allemagne, Ecosse, Hongrie, Suisse

Groupe B

Espagne, Croatie, Italie, Albanie

Groupe C

Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre

Groupe D

Play-off Winner A (Pologne, Pays de Galles, Finlande, Estonie), Pays-Bas, Autriche, France

Groupe E

Belgique, Slovaquie, Roumanie, Play-Off Winner Groupe B(Israël, Bosnie, Ukraine, Islande)

Groupe F

Turquie, Play-Off Winner groupe C (Géorgie, Grèce, Kazakhstan, Luxembourg), Portugal, République Tchèque

🚨 Le groupe de l’équipe de France est connu pour l’Euro 2024



Les Bleus seront avec l’Autriche 🇦🇹 , les Pays-Bas 🇳🇱 et le vainqueur du Play-off A (Pologne; Pays de Galles; Finlande ; Estonie)



🗣️ Votre avis sur le groupe de l’EDF ?!

Le programme des matches de la phase de poules de ‘Euro 2024

Vendredi 14 juin Allemagne-Ecosse