Après une année 2020 sans récompense en raison de la pandémie de Covid-19 et des compétitions tronquées, la cérémonie du Ballon d’Or 2021 aura bien lieu cette année. Comme dévoilé par France Football, les nommées pour le Ballon d’Or masculin et féminin, ainsi que pour le Trophée Kopa (moins de 21 ans) et le Trophée Yachine (meilleur gardien), sont dévoilés ce vendredi 8 octobre. La cérémonie aura lieu 29 novembre au Théâtre du Chatelet. Pour rappel, le dernier lauréat est Leo Messi en 2019.

17h15 : Chez les Féminines, le PSG est bien représenté avec trois joueuses de l’effectif présentes dans cette liste : Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani et Ashley Lawrence.

Les autres trophées et catégories seront dévoilés dans les prochaines minutes.

Voici les 20 nommées pour le #ballondor France Football féminin 2021 avec trois joueuses françaises. pic.twitter.com/WcXqmSZ5lo — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 8, 2021

17h35 : Les nommés du trophée Kopa (qui récompense les jeunes joueurs de moins de 21 ans) ont été dévoilés et on ne retrouve aucun français… Mais un Parisien ! Le Portugais Nuno Mendes fait partie des 10 représentants qui peuvent prétendre à cette récompense. La liste complète des nommés : Bukayo Saka, Jérémy Doku, Mason Greenwood, Pedri, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Giovanni Reyna, Jamal Musiala, Jude Bellingham, Nuno Mendes.

Here is the first part of the nominees for the 2021 Kopa Trophy! #TropheeKopa



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mason Greenwood

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bukayo Saka

🇪🇸 Pedri

🇧🇪 Jérémy Doku

🇳🇱 Ryan Gravenberch#ballondor pic.twitter.com/pghcJ0xOYF October 8, 2021

17h50 : Les nommés du trophée Yachine (qui récompense les meilleurs gardiens de but) ont été dévoilés et on retrouve deux Parisiens ! Le Costaricain Keylor Navas et l’Italien Gianluigi Donnarumma peuvent prétendre à cette récompense. La liste complète des nommés : Gianluigi Donnarumma, Kasper Schmeichel, Edouard Mendy, Keylor Navas, Thibaut Courtois, Emiliano Martinez, Manuel Neuer, Jan Oblak, Samir Handanovic.

18h10 : France Football a dévoilé les premiers nommés pour remporter le Ballon d’Or et on retrouve cinq joueurs : Ngolo Kanté, Erling Haaland, Leonardo Bonucci, Riyad Mahrez, Mason Mount. Pour le moment aucun parisien n’a été cité, mais il reste encore 25 joueurs à annoncer.

Voici les cinq premiers nommés pour le Ballon d'Or France Football 2021.



🇩🇿 Riyad Mahrez

🇫🇷 Ngolo Kanté

🇳🇴 Erling Haaland

🇮🇹 Leonardo Bonucci

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mason Mount#ballondor pic.twitter.com/hTnorg6e5m October 8, 2021

18h30 : Cinq autres nommés ont été révélés au trophée du Ballon d’Or et on retrouve le premier parisien de la soirée : Gianluigi Donnarumma. Le portier italien est accompagné par Karim Benzema, Harry Kane, Raheem Sterling et Nicolo Barella.

Let’s continue with the 2021 #ballondor nominees!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane

🇮🇹 Gianluigi Donnarumma

🇫🇷 Karim Benzema

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Raheem Sterling

🇮🇹 Nicolò Barella pic.twitter.com/Ej6SONvhBD — France Football (@francefootball) October 8, 2021

18h50 : Et ça fait deux ! Après Gianluigi Donnarumma, c’est au tour de Leo Messi d’être officiellement nommé pour le trophée du Ballon d’Or. Les autres cités sont Luka Modric, Giogio Chiellini, Bruno Fernandes et Pedri.

We still have a lot to announce! Here are five new 2021 #ballondor nominees!



🇦🇷 Lionel Messi

🇵🇹 Bruno Fernandes

🇪🇸 Pedri

🇭🇷 Luka Modrić

🇮🇹 Giorgio Chiellini pic.twitter.com/PXQSYjSlyO — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

19h10 : Et de trois ! Au tour de Neymar d’être nommé pour prétendre au trophée du Ballon d’Or. Il reste encore dix joueurs à citer, va-t-on retrouver un quatrième parisien ? (spoiler alert : OUI).

Let's keep the rhythm! Five new 2021 #ballondor nominees!



🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇧🇷 Neymar

🇵🇹 Rúben Dias

🇦🇷 Lautaro Martínez

🇩🇰 Simon Kjaer pic.twitter.com/QOYfE9NNFF — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

19h30 : « Jamais trois sans quatre », Kylian Mbappé est le quatrième et dernier parisien nommé pour remporter le Ballon d’Or. À noter au rayon des surprises de ne pas retrouver Marquinhos, Hakimi ou encore Keylor Navas dans cette liste…

And the last nominees for the 2021 #ballondor are…



🇵🇹 Cristiano Ronaldo

🇪🇸 Gerard Moreno

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Phil Foden

🇫🇷 Kylian Mbappé

🇺🇾 Luis Suárez pic.twitter.com/akbkYSspYt — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

Selon vous, quels joueurs et joueuses du PSG seront nommés pour les différentes catégories du Ballon d’Or et les Trophées Kopa et Yachine ?