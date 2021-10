Tous les parisiens nommés aux trophées de France Football

Ce vendredi soir, la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d’Or a été dévoilée au compte-gouttes. Et dans cette liste figure quatre joueurs du PSG. Tenant du titre, Lionel Messi figure évidemment dans cette liste, tout comme Neymar, Kylian Mbappé et Gianluigi Donnarumma. La surprise de la liste se nomme Simon Kjaer, le capitaine de la sélection danoise. En surprise négative ont peut noter les absences de Keylor Navas, Achraf Hakimi, Marquinhos, Marco Verratti ou bien encore Angel Di Maria.

La liste des nommés pour le Ballon d’Or

Mahrez, Kanté, Haaland, Bonucci, Mount, Kane, Donnarumma, Benzema, Sterling, Barella, Bruno Fernandes, Pedri, Modric, Chiellini, Messi, De Bruyne, Neymar, Dias, Lautaro Martinez, Kjaer, Lewandowski, Jorginho, Salah, Azpilicueta, Lukaku, Ronaldo, Moreno, Foden, Mbappé, Suarez.

Autre Parisien nommé dans une catégorie, Nuno Mendes (19 ans). Le latéral gauche figure parmi les 10 finalistes pour le Trophée Kopa, qui récompense le meilleur jeune joueur du monde (âgés de moins de 21 ans au 31 décembre).

Les 10 nommés pour le Trophée Kopa

Jude Bellingham (ANG/Borussia Dortmund),

Jérémy Doku (BEL/Rennes)

Ryan Gravenberch (HOL/Ajax Amsterdam)

Mason Greenwood (ANG/Manchester United)

Nuno Mendes (POR/PSG)

(POR/PSG) Jamal Musiala (ALL/Bayern Munich)

Pedri (ESP/FC Barcelone)

Giovanni Reyna (USA/Borussia Dortmund)

Bukayo Saka (ANG/Arsenal)

Florian Wirtz (ALL/Bayer Leverkusen)

Vainqueur de l’Euro et meilleur joueur de la compétition, Gianluigi Donnarumma fait figure de favori au Trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien de l’année. Le numéro 50 du PSG sera en concurrence avec son coéquipier chez les Rouge & Bleu, Keylor Navas, mais également Ederson (City), Oblak (Atlético) ou bien encore Neuer (Bayern) et Mendy (Chelsea)

La liste des nommés pour le Trophée Yachine

Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (ITA/AC Milan, PSG)

(ITA/AC Milan, PSG) Ederson (BRE/Manchester City)

Samir Handanovic (SLN/Inter Milan)

Emiliano Martinez (ARG/Aston Villa)

Edouard Mendy (SEN/Chelsea)

Keylor Navas (CRI/PSG)

(CRI/PSG) Manuel Neuer (ALL/Bayern Munich)

Jan Oblak (SLN/Atlético de Madrid)

Kasper Schmeichel (DAN/Leicester)

Vainqueur de son premier titre de champion de France la saison dernière, la section féminine du PSG est bien représentée dans la liste des 20 joueuses qui peuvent remporter le Ballon d’Or Féminin. Trois Parisiennes y figurent, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto, et Ashley Lawrence. Deux anciennes parisiennes sont aussi en lice, Irene Paredes et Christiane Endler.

Kadidiatou Diani (FRA/PSG)

Fran Kirby (ANG/Chelsea)

Jennifer Hermoso (ESP/FC Barcelone)

Christiane Endler (CHL/PSG, OL)

Christine Sinclair (CAN/Thorns FC)

Ashley Lawrence (CAN/PSG)

Irene Paredes (ESP/PSG, FC Barcelone)

Jessie Fleming (CAN/Chelsea)

Lieke Martens (HOL/FC Barcelone)

Sandra Panos (ESP/FC Barcelone)

Viviane Miedema (HOL/Arsenal)

Ellen White (ANG/Manchester City)

Pernille Harder (DAN/Chelsea)

Samantha Mewis (CAN/North Carolina Courage)

Wendie Renard (FRA/OL)

Marie-Antoinette Katoto (FRA/PSG)

Stina Blackstenius (DAN/Häcken)

Magdalena Eriksson (SUE/Chelsea)

Sam Kerr (AUS/Chelsea)

Alexia Putellas (ESP/FC Barcelone)

