Le PSG a été très ambitieux lors du dernier mercato estival avec les arrivées de joueurs tels que Leo Messi, Gianluigi Donnarumma ou encore Sergio Ramos. L’Argentin, qui a fait ses grands débuts avec les Rouge & Bleu a inscrit un but exceptionnel avec les Rouge & Bleu contre Manchester City en Ligue des Champions. Il a aussi été malchanceux en touchant les montants à trois reprises depuis qu’il porte les couleurs parisiennes. Dans un extrait d’une interview à paraitre dans France Football ce samedi, Messi a révélé ses votes pour le Ballon d’Or.

« Évidemment il y a deux joueurs dans mon équipe pour lesquelles je voterai : Neymar Jr et Kylian Mbappé. Après il y a des joueurs au niveau individuel qui ont fait une grosse saison comme Lewandowski. Benzema aussi a fait une grande année au niveau individuel. C’est difficile car ce que tu as fait au niveau collectif compte beaucoup pour remporter le Ballon d’Or. Dernièrement les titres ont pris beaucoup de poids, si tu as gagné l’euro, la ligue des champions ou la Copa America. Je crois que les années précédentes, on cherchait plus le joueur de l’année, le meilleur joueur. Maintenant les titres aussi ont pris beaucoup de poids. »