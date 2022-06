Georginio Wijnaldum est certainement le flop du mercato estival 2021 du PSG. Arrivé libre de tout contrat après cinq bonnes saisons à Liverpool, l’international néerlandais n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au côté de Marco Verratti dans le milieu de terrain des Rouge & Bleu. Malgré 38 matches (3 buts, 3 passes décisives) disputé, il n’a été titulaire qu’à 22 reprises. Il a même disparu de la rotation en fin de saison, n’étant titulaire qu’une seule fois – contre Montpellier – lors des cinq derniers matches de Ligue 1. Malgré ça, il garde une belle côte en Premier League.

Il y a quelques jours la presse anglaise indiquait que le numéro 18 du PSG était dans le viseur d’Everton, Leicester, Wolverhampton et West Ham. L’international néerlandais, serait aussi visé par d’autres clubs européens – dont les noms n’ont pas fuité – mais Wijnaldum privilégierait un retour en Premier League. Des rumeurs ont aussi fait écho d’un possible intérêt de Liverpool. Mais selon Fabrizio Romano, Georginio Wijnaldum n’est pas dans la liste des Reds pour cet été, il n’y a pas de pourparlers entre les deux camps conclut le journaliste italien.

Both Liverpool and Porto deny all the stories about Otávio deal. There are no negotiations ongoing – also, the release clause is €40m and not €60m. 🔴 #LFC

Otávio and Wijnaldum are not in the list for Liverpool as things stand – still long market, but no talks for these two.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2022