Depuis plusieurs jours, le départ de Christophe Galtier de l’OGC Nice pour le PSG est annoncé comme imminent. Le technicien a trouvé un accord avec les dirigeants parisiens pour un contrat de deux ans plus une année en option. Les deux clubs règlent les derniers détails au sujet de l’indemnité que devront payer les Rouge & Bleu pour racheter les deux dernières années de contrat de l’ancien coach stéphanois. L’officialisation tarde aussi en raison du non-accord entre le PSG et Mauricio Pochettino et son staff pour une fin d’aventure. Ce lundi, le centre d’entraînement des Aiglons était dans le viseur de beaucoup de monde.

Christophe Galtier n’était pas à la reprise de Nice

En effet, Nice reprenait l’entraînement ce lundi matin. La question était de savoir si Christophe Galtier allait diriger la première séance, lui qui est encore sous contrat avec le club de Côte d’Azur malgré un départ proche au PSG. Nice-Matin indiquait qu’il n’y serait pas, et que Lucien Favre – qui devrait être son remplaçant – serait présent sans pour autant diriger la séance. Mais selon les informations de l’Equipe, même si « le technicien suisse a bien retrouvé le centre d’entraînement ce lundi, en toute discrétion« , il n’a pas seulement pris contact avec ses nouveaux joueurs, il a dirigé l’entraînement. « Il ne va pas travailler longtemps dans l’ombre car sa signature doit être officialisée dans les prochaines heures« , conclut le quotidien sportif.

Lucien Favre présenté devant les médias ce lundi après-midi ?

[MAJ] De son côté, l’OGC Nice a annoncé qu’une conférence de presse exceptionnelle aura lieu ce lundi à partir de 16h. Si les Aiglons ne donnent pas plus de détails sur cette annonce, le journaliste – Clément Brossard – précise que ce point presse permettra à l’OGCN de présenter leur nouveau coach, Lucien Favre, « avant que le départ de Christophe Galtier pour Paris soit officialisé. »