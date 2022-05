Le PSG s’apprête à vivre une grande révolution. Comme annoncé par le président, Nasser al-Khelaïfi, et Kylian Mbappé, une nouvelle ère verra le jour chez les Rouge & Bleu dans les semaines à venir. Outre les départs attendus de Leonardo et Mauricio Pochettino et la prochaine intronisation de Luis Campos dans l’organigramme du club, des nombreux changements sont aussi espérés au sein de l’effectif parisien. Et avant d’envisager des renforts, le club de la capitale devra penser à dégraisser. À cette occasion, Goal a fait le point sur l’avenir de certains joueurs parisiens.

Icardi, Draxler et Neymar pas retenus en cas d’offre

Prolongé jusqu’en 2025 (avec une année en option) il y a un an, Neymar Jr déçoit depuis de nombreux mois. Le numéro 10 du PSG désire rester dans la capitale française, mais ses dirigeants ne seraient pas contre l’idée d’un départ du Brésilien. « De Doha jusqu’au vestiaire parisien son rendement divise, tout comme son activité sur le terrain », notamment en première partie de saison. Ainsi, en cas d’offre satisfaisante, le board parisien ne se privera pas pour s’en séparer. Autre grande déception au PSG, Mauro Icardi (29 ans, juin 2024). En grande difficulté, l’Argentin est sans surprise placé sur la liste des transferts par les champions de France. « Il n’est plus en odeur de sainteté dans la capitale et Paris souhaite vivement s’en séparer. » L’ancien de l’Inter garde tout de même une belle cote en Italie, comme le rapporte Goal.

De son côté, Julian Draxler devra également se poser des questions sur son avenir. Pas appelé par le sélectionneur allemand pour les prochains matches de juin, le joueur de 28 ans devra avoir un temps de jeu plus conséquent afin de retrouver la Nationalmannschaft. Ainsi, il « va devoir faire un choix entre son confort et son ambition personnelle. » Cependant, l’Allemand se sent bien à Paris et attend surtout un heureux évènement avec la naissance de son enfant dans les mois à venir.

Wijnaldum en réflexion, Kehrer souhaite un départ libre

Arrivé libre de tout contrat l’été dernier, Georginio Wijnaldum déçoit avec le maillot du PSG. Ses mauvaises performances lui ont notamment coûtées sa place dans le groupe des Pays-Bas pour la Ligue des Nations en juin. Ainsi, le milieu de terrain de 31 ans se pose des questions sur son avenir dans le but de retrouver sa place chez les Oranje. « Tout est ouvert mais il n’y a strictement aucune décision qui a été prise. La prochaine étape sera de savoir qui est l’entraîneur », précise un connaisseur du dossier auprès de Goal. De son côté, Thilo Kehrer possède encore un an de contrat avec le PSG. « La tendance est à le voir aller au bout de son bail avant de rebondir ailleurs », rapporte le média. Une situation contractuelle qui concerne également Idrissa Gueye et Eric Dina Ebimbe. Concernant le Sénégalais, l’ancienne direction parisienne souhaitait se séparer de lui. « Si un club se présente, il étudiera sérieusement la proposition. » Pour le Titi, la situation est différente. Il ne s’accrochera pas à son contrat et est prêt à partir. Le championnat allemand aurait notamment sa préférence, même s’il dispose « d’intérêts dans les cinq grands championnats. »

Autre joueur en fin de contrat en 2023 : Leandro Paredes. Régulièrement blessé cette saison, l’avenir de Argentin de 27 ans reste assez flou. Alors qu’il vient de se séparer de son agent, le vainqueur de la Copa America 2021 garde une belle cote en Italie. Il sait que son nom a été régulièrement proposé à des clubs et que « le PSG cherche à son poste. » Encore sous contrat pendant deux ans, Ander Herrera fait également partie des joueurs qui ont un bon de sortie. De son côté, Rafinha pourrait rester à la Real Sociedad, après son prêt de six mois dans le club basque, précise Goal.

Le PSG doit dégraisser au poste de gardien

Le PSG aura également du travail pour régler les différents dossiers des gardiens de but. Possédant de nombreux portiers sous contrat professionnel, le club de la capitale devra dégraisser. L’avenir de Keylor Navas (juin 2024) sera notamment scruté de près. En concurrence avec Gigio Donnarumma pendant toute la saison, le Costaricien de 35 ans souhaite rester au PSG mais ne désire pas vivre une seconde saison en alternance. Il attend de connaître la décision de la nouvelle direction du PSG. Mais selon les informations de Goal, « Luis Campos souhaite le vendre. » L’avenir de l’ancien Madrilène pourrait avoir des conséquences sur celui de Sergio Rico. Concernant Alphonse Areola (29 ans / juin 2023), son avenir semble se dessiner à Londres. Prêté à West Ham cette saison, les Hammers pourraient lever l’option d’achat. « Des négociations devraient avoir lieu rapidement entre le PSG et le demi-finaliste de la Ligue Europa. » Enfin, Marcin Bulka (22 ans / juin 2025) pourrait rester à Nice, club dans lequel il a été prêté lors de l’exercice 2021-2022. Le Polonais s’est déjà mis d’accord pour un contrat de quatre ans avec les Aiglons, mais « le probable départ de Julien Fournier (directeur du football) retarde la conclusion du deal. »