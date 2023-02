Hier après-midi, le PSG s’est imposé contre Toulouse pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Mais comme depuis plusieurs semaines, les Parisiens ont été poussifs. Bixente Lizarazu estime que ces performances sont inquiétantes dans la perspective du huitième de finale aller contre le Bayern Munich.

Dans neuf jours, le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Bayern Munich dans le cadre du huitième de finale aller de Ligue des Champions. Hier, les Parisiens se sont imposés contre Toulouse (2-1). Mais comme depuis plusieurs semaines, le PSG n’a pas réalisé un bon match. Après plusieurs résultats négatifs, l’important était de l’emporter. Des performances qui inquiètent Bixente Lizarazu, même si le Bayern n’est pas dans sa meilleure forme non plus.

« Cette équipe est toujours dépendante de ses stars »

« C’est inquiétant mais après du côté du Bayern, ce n’est pas non plus un rouleau compresseur en ce moment. Ils ont aussi leur difficulté, donc cela peut s’équilibrer. Mais c’est vrai que Christophe Galtier, on a l’impression qu’il cherche encore son équipe, son équilibre, note le champion du monde 98 dans Téléfoot. Et pour l’instant il ne le trouve pas. Cette équipe est toujours dépendante de ses stars. Évidemment, l’absence de Kylian Mbappé sur le premier match, c’est un grand problème parce qu’il fait peur à toutes les défenses par sa qualité de vitesse, sa profondeur. Le Paris Saint-Germain est évidemment moins dangereux sans Kylian Mbappé.«