Ce samedi (17h sur Prime Video), le PSG accueillait le Montpellier Hérault, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1, avec pour objectif de capitaliser sur sa victoire à l’extérieur face à Montpellier (3-1) en milieu de semaine.

Le PSG poursuivait son marathon de matches. Et avant une série de grosses affiches, le club parisien devait faire le job face au TFC, invaincue depuis début 2023. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devait composer sans ses cadres Sergio Ramos, Marco Verratti, Neymar Jr et Kylian Mbappé. Avec un banc composé essentiellement de Titis, l’attaque parisienne se reposait essentiellement sur les épaules de Lionel Messi.

Après un début de match sans grande intensité, le PSG a dû rapidement modifier son milieu de terrain. Après une passe anodine, Renato Sanches s’est tenu l’arrière de la cuisse et est sorti en pleurs du terrain. Une mauvaise nouvelle pour le Portugais à 10 jours du match face au Bayern Munich. Avec l’entrée en jeu d’El Chadaille Bitshiabu et un Danilo Pereira repositionné au milieu de terrain, les Parisiens ont concédé l’ouverture sur un coup franc du TFC. Profitant d’un positionnement approximatif de Gianluigi Donnarumma, Branco van den Boomen a trompé malicieusement le portier italien (0-1, 20′). Par la suite, les Rouge & Bleu ont repris le jeu à leur compte avec notamment un poteau trouvé par Marquinhos sur corner (34′). Les champions de France en titre ont finalement été récompensés par l’homme en forme du moment. D’une très belle frappe enroulée du pied gauche, Achraf Hakimi a permis à sa formation de revenir au vestiaire avec un score de parité (1-1, 38′).

En seconde période, les Parisiens pousse pour marquer rapidement le deuxième but. Avec un duo Messi-Hakimi qui fonctionne parfaitement, le club parisien réussit à marquer le but de la victoire grâce à une très belle frappe placée de l’Argentin, après un slalom du Marocain (2-1, 58′). Par la suite, ce duo a continué à pousser pour aggraver la marque sans succès. De son côté, Vitinha avait une belle opportunité de marquer son premier sous le maillot parisien mais le Portugais a trop tardé (73′). Dans une fin de match en manque de maîtrise, Gigio Donnarumma a stoppé une opportunité en fin de rencontre (90’+3) après un cafouillage dans la surface parisienne. De son côté, Lionel Messi a touché le poteau dans les dernières secondes (90’+4). Un succès difficile mais ô combien important pour les Rouge & Bleu, qui comptent provisoirement 8 points d’avance sur le RC Lens et l’Olympique de Marseille. Désormais, place à une série de grosse affiche avec un premier Classico face à l’OM dès ce mercredi en Coupe de France.

0′ Le coup d’envoi est donné par Toulouse. Bon match à tous !!!!

5′ Pour l’instant, pas grand chose à signaler dans ce début de match. Les Parisiens font circuler le ballon sans parvenir à trouver la faille

10′ Premier corner pour le PSG après une bonne projection de Fabian Ruiz. Danilo est trouvé de la tête mais le Portugais n’arrive pas à cadrer

12′ Renato Sanches s’écroule au sol en sort en pleurs. Le Portugais sort blessé musculairement après une passe

Précisons que Renato s’est blessé tout seul après une passe. Il s’est instantanément effondré au sol en se tenant l’arrière de sa cuisse…

À J-10 du Bayern Munich, ce n'est pas rassurant du tout 🤕🇵🇹

13′ El Chadaille Bitshiabu remplace le Portugais. Danilo remonte au milieu de terrain

16′ Belle action parisienne. Après une récupération de Danilo, Vitinha décale Ruiz, qui frappe au-dessus.

18′ Carton jaune pour Bitshiabu après une semelle sur un Toulousain

20′ But pour Toulouse (0-1) Sur le coup franc qui suit, Van den Boomen trompe malicieusement Donnarumma. Il y a beaucoup à dire sur le placement du portier italien…

24′ Timide réaction du PSG. Servi à l’entrée de la surface, Carlos Soler ne met pas assez de puissance et précision pour tromper Dupé

28′ Bonne action parisienne. Décalé par Messi, Hakimi tente de trouver Soler dans la surface. Mais ça manque de spontanéité. À noter le bon début de match du Marocain, qui reste dans la lignée de ses dernières prestations.

32′ Fabian Ruiz se montre de plus en plus disponible et n’hésite pas à tenter sa chance de loin.

34′ Le poteau pour le PSG !!! Sur corner, Marquinhos est trouvé de la tête par Messi. Le capitaine parisien voit sa tentative heurter le poteau de Dupé.

34′ Le TFC proche du deuxième but. Sur un nouveau coup de pied arrêté, les Toulousains pensaient marquer un deuxième but mais la VAR est intervenue pour annuler.

38′ EGALISATION DU PSG PAR HAKIMI (1-1). Sans solution, le Marocain décide de repiquer dans l’axe et envoie une frappe enroulée du gauche dans les buts de Dupé, impuissant. Le latéral droit est récompensé pour son excellent début de match

45′ Deux minutes de temps additionnel

45’+2 Carton jaune logique pour Nuno Mendes après une faute en retard

45’+3 Les deux équipes regagnent les vestiaires sur un score de parité (1-1). Après un nouveau but concédé sur coup de pied arrêté, les Rouge & Bleu peuvent remercier Achraf Hakimi, auteur d’une très belle égalisation

45′ La seconde période débute

47′ Donnarumma toujours aussi inquiétant dans les relances au pied

50′ Ruiz tente de combiner avec Ekitike à l’entrée de la surface, mais le Français fait preuve de beaucoup de déchets depuis le début de la rencontre

55′ Sur un incroyable service de l’extérieur du pied de Lionel Messi, Hakimi frappe trop fort au-dessus du but de Dupé. Une passe en retrait aurait été préférable dans cette situation.

58′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG (2-1). Après un slalom de Hakimi à gauche, le Marocain laisse le ballon à Messi à l’entrée de la surface. L’Argentin place parfaitement sa frappe dans le petit filet de Dupé.

Popopopop quel Golaaaazzzzzoooooo de Messi !!!!!!! Quelle frappe !!!!! Ça fait 2-1 pour le PSG ❤️💙

68′ Lourde frappe lointaine de Chaïbi, ça passe à côté de la lucarne de Donnarumma, qui était sur le trajectoire

69′ Le duo Messi-Hakimi fonctionne très bien. Après une offensive menée par l’Argentin, l’international marocain tente de trouver son coéquipier de la tête sur un centre, mais la tentative n’est pas cadrée.

73′ Encore une action menée par Messi et Hakimi. Le Marocain sert parfaitement Vitinha. Bien placé, le Portugais tarde avant de frapper.

74′ Sur l’action, Hakimi a pris un coup sur le pied. Le latéral se relève difficilement

76′ Double changement au PSG. Nuno Mendes et Carlos Soler cèdent leur place à Bernat et Zaïre-Emery

79′ Sur coup franc, Van den Boomen tente de tromper Donnarumma d’une frappe au sol, mais cette fois-ci le portier parisien reste vigilant et capte le ballon

83′ Sur un centre fort, Donnarumma se fait une frayeur en captant en deux temps

84′ Quel match d’Achraf Hakimi qui défend bien sur son côté droit

87′ Attention au PSG. Toulouse se montre de plus en plus pressant sur ses actions offensives

89′ Ekitike cède sa place à Gharbi

90′ Quatre minutes de temps additionnel

90’+2 Incroyable remontée de balle de Zaïre-Emery

90’+3 Corner à suivre pour le TFC. Bitshiabu dégage. Dans la continuité, Donnarumma sauve les Parisiens après un cafouillage dans la surface.

90’+4 Sur une ultime offensive parisienne, Messi touche le poteau

90’+4 Après sa victoire à Montpellier, le PSG enchaîne un deuxième succès de rang face à Touluse avec un duo Messi-Hakimi en très grande forme. Le PSG compte provisoirement 8 points d’avance sur ses poursuivants, le RC Lens et l’Olympique de Marseille

Victoire du PSG avant de lancer un mois de février DANTESQUE 🔥🔴🔵



Que retenez-vous de cette rencontre ⁉️ pic.twitter.com/FNzpxQtMqP — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 4, 2023

La feuille de match

22e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17h – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Bastien Dechepy — Assistants : Steven Torregrossa et Julien Haulbert – Quatrième arbitre : Romain Delpech – VAR : Stéphane Bré et Dominique Julien – Buts : Van den Boomen (20′), Hakimi (38′), Messi (58′) – Cartons : Bitshiabu (18′), Nuno Mendes (45’+2), Dejaegere (49′), Chaïbi (74′)