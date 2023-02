Hier après-midi, Le PSG s’est imposé contre Toulouse (2-1) dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Une victoire grâce à deux magnifiques buts d’Achraf Hakimi et Lionel Messi. Petit retour en chiffre sur ce succès important des Parisiens.

En s’imposant hier contre Toulouse, le PSG a enchaîné une deuxième victoire de suite, une première en 2023. Avec ce succès, le club de la capitale poursuit sa série de matches sans défaite au Parc des Princes en Ligue 1 avec 33 rencontres (28 victoires, 5 nuls). C’est la meilleure série dans les cinq grands championnats indique Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu. Contre les Toulousains, le PSG a marqué deux buts de l’extérieur de la surface, Toulouse aussi. C’est une première en Ligue 1 dans un match à minimum trois buts depuis Reims – Saint-Etienne le 10 janvier 2015. Le but de Lionel Messi est le septième de l’extérieur de la surface en Ligue 1 cette saison pour le PSG. Personne ne fait mieux.

Deux buts de l’extérieur de la surface de suite pour Hakimi

Meilleur joueur du match contre Toulouse, Achraf Hakimi a marqué un magnifique but du pied gauche. C’est son deuxième but de l’extérieur de la surface de suite pour le Marocain après celui contre Auxerre en novembre dernier. Il avait aussi marqué une magnifique frappe de l’extérieur de la surface contre Montpellier mercredi, mais son but avait été refusé pour un hors-jeu de Fabian Ruiz en début de l’action. Buteur et passeur décisif hier, Achraf Hakimi a réalisé cet exploit pour la deuxième fois de la saison après le match à Lille le 21 août dernier (1-7). Buteur hier aussi, Lionel Messi a atteint la barre des dix buts en championnat. C’est la seizième saison durant laquelle il atteint cette barre dans les cinq grands championnats. Seul Cristiano Ronaldo fait aussi bien au 21e siècle (16 aussi). C’est d’ailleurs son cinquième but de l’extérieur de la surface avec le PSG, « seuls Savanier (Montpellier) et Terrier (Rennes) ont fait mieux depuis l’arrivée de l’Argentin en France (6).«